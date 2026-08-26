Επίθεση ουκρανικών drones στην περιφέρεια Ταμπόφ της Ρωσίας σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Αυγούστου, με στόχο αποθήκη του ρωσικού γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries, η οποία πήρε φωτιά, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γεβγκένι Περβίσοφ, κάνοντας λόγο για έναν τραυματία, υπάλληλο της εταιρείας ο οποίος υπέστη διάσειση.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε 16 καταρρίψεις ουκρανικών μη επανδρωμένων οχημάτων.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε τομέα 100.000 τετραγωνικών μέτρων, πάντα σύμφωνα με τον αξιωματούχο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.