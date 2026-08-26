Η Dolly Parton έφυγε από τη ζωή στα 80 της, όμως ένα τραγούδι της παραμένει κλειδωμένο και δεν πρόκειται να ακουστεί ακόμη. Το «My Place in History», μια ακυκλοφόρητη ηχογράφηση που έκανε η ίδια το 2015, βρίσκεται μέσα σε ένα ειδικό ξύλινο κουτί στο Τενεσί και έχει προγραμματιστεί να ανοίξει το 2046.

Η ημερομηνία που είχε επιλέξει η Parton δεν ήταν τυχαία. Η 19η Ιανουαρίου 2046 θα ήταν τα 100ά γενέθλιά της. Εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με την αρχική της οδηγία, θα έπρεπε να ανοίξει το κουτί και να ακουστεί για πρώτη φορά το τραγούδι που κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει ακούσει.

Το «Dream Box» που περιμένει μέχρι το 2046

Η ιστορία ξεκίνησε το 2015, όταν η Parton έγραψε και ηχογράφησε το «My Place in History» με αφορμή το άνοιγμα του DreamMore Resort, του ξενοδοχείου που συνδέεται με το Dollywood στο Pigeon Forge του Τενεσί.

Η ηχογράφηση τοποθετήθηκε σε ένα ξύλινο κουτί από καστανιά, γνωστό ως «Dream Box», το οποίο βρίσκεται πίσω από γυάλινη προθήκη στον χώρο του θερέτρου. Μαζί με το CD τοποθετήθηκε και CD player, ώστε το τραγούδι να μπορεί να αναπαραχθεί ακόμη και αν η τεχνολογία έχει αλλάξει μέχρι την ημερομηνία που θα ανοίξει το κουτί.

Η ίδια η Parton είχε σχεδιάσει το εγχείρημα ως ένα μήνυμα προς μια μελλοντική γενιά. Το τραγούδι προοριζόταν να παραμείνει κλειστό για δεκαετίες και να ακουστεί όταν εκείνη θα είχε συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής.

Τώρα, μετά τον θάνατό της στις 25 Αυγούστου 2026, η ιστορία αποκτά μια διαφορετική διάσταση. Η ημερομηνία που είχε ορίσει η ίδια παραμένει σχεδόν δύο δεκαετίες μακριά.

«Είναι πραγματικά καλό τραγούδι»

Η Parton είχε μιλήσει δημόσια για το μυστικό της και δεν έκρυβε ότι η αναμονή την ενοχλούσε. Σε εμφάνισή της στην εκπομπή της Kelly Clarkson το 2022, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είχε δημιουργήσει ένα τραγούδι το οποίο δεν μπορούσε η ίδια να χρησιμοποιήσει.

«Δεν έχετε ιδέα πόσο με έχει ενοχλήσει αυτό. Ήθελα τόσο πολύ να το ξεθάψω… Είναι πραγματικά καλό τραγούδι!», είχε πει.

Η Parton είχε επίσης εκφράσει τον προβληματισμό της για το κατά πόσο η ηχογράφηση θα παρέμενε σε κατάσταση που θα επέτρεπε την αναπαραγωγή της όταν θα έφτανε η ώρα. Γι’ αυτό και είχε φροντίσει να υπάρχει μέσα στο κουτί η συσκευή που απαιτείται για την ακρόαση του CD.