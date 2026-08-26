Το όνομα του Αζεντίν Ουναΐ ακούγεται και πάλι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πάντως δεν έχει κάνει προς το παρόν κάποια πρόταση στην Τζιρόνα.

Ο 26χρονος Μαροκινός χαφ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030 με την ισπανική ομάδα και μετά την εξαιρετική παρουσία του στο Μουντιάλ 2026 όλοι θεωρούσαν δεδομένο πως θα έπαιρνε μεταγραφή. Αυτό όμως δεν έχει συμβεί προς το παρόν, παρά το γεγονός ότι υπήρξε ενδιαφέρον από διάφορες ομάδες.

Ο Ουναΐ παραμένει στην Τζιρόνα και με τους «πράσινους» να στοχεύουν στην απόκτηση κι άλλου παίκτη για το κέντρο, παρά τη συμφωνία με τη Γουότφορντ για τον Ιμράν Λούζα, το όνομά του ακούγεται ξανά και όλο και περισσότερα τα τελευταία 24ωρα.

Από την ΠΑΕ, πάντως, ξεκαθαρίζουν πως δεν έχει γίνει καμία πρόταση στην Τζιρόνα για τον Ουναΐ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο «τριφύλλι» τη σεζόν 2024-25 ως δανεικός από τη Μαρσέιγ. Στον Παναθηναϊκό θα ήθελαν, προφανώς, να αποκτήσουν τον Μαροκινό άσο, αυτό όμως δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.

Η Τζιρόνα θέλει περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ για να πουλήσει τον Ουναΐ, ο οποίος με τη σειρά του θέλει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν τουλάχιστον στα 3 εκατ. ευρώ.