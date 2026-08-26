Ο ΠΑΟΚ διεκδικεί την πρόκριση του στη league phase του Conference League και η κρίσιμη αναμέτρηση του με τη Μπραν στη Νορβηγία θα μεταδοθεί την Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 20:00, αποκλειστικά από το OPEN.

Το πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων πριν από μία εβδομάδα στην Τούμπα ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1. Στη συνέχεια ο δικέφαλος αντέδρασε ιδανικά και νίκησε πειστικά με 4-0 τον Λεβαδειακό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Σούπερ Λιγκ.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά του προπονητή του Αλέσιο Λίσι ο οποίος με παρεμβάσεις στην ενδεκάδα εμφάνισε μία ανταγωνιστική ομάδα που δεν προβληματίστηκε για τη νίκη και επικεντρώθηκε γρήγορα στον «τελικό» με τον νορβηγικό σύλλογο που θα σημάνει την ευρωπαϊκή συνέχεια της.

Ομοίως η Μπραν βρίσκεται σε καλό «φεγγάρι» καθώς προέρχεται από νίκη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, όπου μετά από 17 αγωνιστικές βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, ενώ την περασμένη Κυριακή νίκησε με 4-0 τη Φίλιγκεν και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του θεσμού του κυπέλλου.

Ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί τις πολύτιμες υπηρεσίες του Αντρίγια Ζίφκοβιτς λόγω τιμωρίας, αλλά οι παίκτες του Αλέσιο Λίσι είναι έτοιμοι να αναπληρώσουν του κενό του αρχηγού τους και να κάνουν ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να προκριθούν στο Conference League.

Ο αγώνας Μπραν – ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί στο Μπέργκεν της Νορβηγίας και θα μεταδοθεί από το OPEN, την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, στις 20:00, σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου και ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου από τον Κώστα Βρέντζο.