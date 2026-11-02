Με σκοπό την αποτροπή τυχόν νέων ταραχών και επεισοδίων, η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού εξέδωσε, σήμερα, διάταγμα με το οποίο απαγορεύει διαδήλωση που είχε προγραμματίσει για την Τρίτη το συνδικάτο Interfac Ile-de-France στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η συγκεκριμένη διαδήλωση βρίσκει αντίθετες τις αστυνομικές αρχές της πόλης, οι οποίες έχουν αντιπροτείνει εναλλακτική διαδρομή της πορείας στα προάστια, μεταξύ της Πορτ ντε Σαραντόν και της Πορτ ντε Μοντρέιγ, την οποία, όμως, απορρίπτουν οι φοιτητές που σκοπεύουν να προσφύγουν στο διοικητικό δικαστήριο κατά της απόφασης.

«Λένε πως η πορεία στο κέντρο του Παρισιού απαγορεύεται», κατήγγειλε στο Agence France-Presse (AFP) η Κοπελιά Μορώ, μέλος του συνδικάτου.

Το Interfac IDF, το οποίο παρουσιάζεται ως η γενική συνέλευση των φοιτητών των πανεπιστημιακών σχολών της Ιλ-ντε-Φρανς, κοινοποίησε μια διαδρομή η οποία ξεκινά από το Πάνθεον, στο 5ο δημοτικό διαμέρισμα του Παρισιού, και καταλήγει στην έδρα του MEDEF, της μεγαλύτερης οργάνωσης εργοδοτών στη Γαλλία, στο 7ο δημοτικό διαμέρισμα.

Μια διαδρομή «μη συμβατή με τους ισχύοντες περιορισμούς ασφαλείας» οι οποίοι έχουν υιοθετηθεί «σε ένα εξαιρετικά τεταμένο κοινωνικό κλίμα», όπως αιτιολόγησε σχετικά η Αστυνομία, τονίζοντας ταυτόχρονα πως η πλατεία του Πάνθεον αποτελεί «ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο το οποίο προσελκύει πολύ μεγάλο αριθμό κόσμου».

Προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο

«Δεν δεχόμαστε αυτή την πρόταση πορείας», δήλωσε η Μορώ στο AFP, καταγγέλλοντας «μια γενικευμένη απαγόρευση διαδηλώσεων στο Παρίσι». Ως απάντηση, το συνδικάτο σκοπεύει να υποβάλει προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο, διαβεβαίωσε η ίδια. «Δεν βλέπουμε για ποιον λόγο οι δικαστές να μην μας δώσουν δίκιο, όπως έκαναν στις 22 Οκτωβρίου».

Τότε, το διοικητικό δικαστήριο είχε αναστείλει με τη διαδικασία του επείγοντος το διάταγμα της Αστυνομικής Διοίκησης του Παρισιού το οποίο απαγόρευε διαδήλωση που είχε οργανώσει την ίδια μέρα το συνδικάτο Interfac Ile-de-France, με διαδρομή μεταξύ της Πιτιέ-Σαλπετριέρ και της Βαστίλης. Ωστόσο, καθώς δεν είχε λάβει την αιτιολογία της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου, ο διοικητής της αστυνομίας, θεωρώντας πως «οι συνθήκες ασφάλειας» δεν «πληρούνταν για να επιτραπεί αυτή η πορεία», είχε αποφασίσει να επιτραπεί μια «στατική» συγκέντρωση διαμαρτυρίας.