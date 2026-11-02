Σε μια κίνηση ορόσημο για το πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προανήγγειλε ότι μια γυναίκα θα είναι η επόμενη αρχηγός του κράτους, διαδεχόμενη τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στην ομοσπονδιακή προεδρία. Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή στην κορυφή της γερμανικής πολιτείας, υπογραμμίζοντας τη βούληση για ανανέωση στους θεσμούς.

Ως επικεφαλής της ισχυρότερης πολιτικής δύναμης στην Bundestag, ο Μερτς διατηρεί το αποφασιστικό προβάδισμα για την υπόδειξη του υποψηφίου που θα ηγηθεί της χώρας. Η απόφαση να προταθεί γυναίκα για το ύπατο αξίωμα αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές ανακατατάξεις, ενώ παράλληλα στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα τόσο στο εσωτερικό της Γερμανίας όσο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Οι διεργασίες για την τελική επιλογή βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη στα παρασκήνια του Βερολίνου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στα ονόματα που θα τεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν γερμανικά ΜΜΕ (Der Spiegel, BILD, n-tv), μιλώντας σε κλειστή συνεδρίαση με τους εκπροσώπους των τοπικών οργανώσεων του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), ο κ. Μερτς δήλωσε ότι θα προτείνει γυναίκα για διάδοχο του κ. Σταϊνμάιερ, ο οποίος ολοκληρώνει και τη δεύτερη θητεία του τον προσεχή Μάρτιο.

«Θα προτείνω έναν κοινό υποψήφιο στο κόμμα, έναν υποψήφιο από το πολιτικό κέντρο. Είμαι σταθερός στο σημείο ότι πρέπει να είναι γυναίκα», φέρεται να δήλωσε ο καγκελάριος, επισημαίνοντας ότι στόχος του είναι η επίτευξη της ευρύτερης δυνατής πλειοψηφίας στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πρότασή του θα υποβληθεί ήδη την επόμενη εβδομάδα.

Το τελευταίο διάστημα έγιναν πολλές τοποθετήσεις στελεχών τόσο της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) όσο και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) υπέρ μιας πιθανής υποψηφιότητας της προέδρου του κοινοβουλίου της Βαυαρίας Ίλζε ‘Αιγκνερ (CSU).



Πηγές ωστόσο κοντά στον καγκελάριο ανέφεραν ότι ο Φρίντριχ Μερτς θα επιλέξει πρόσωπο από το κόμμα του, ενώ, όπως αναφέρει το Spiegel, ο καγκελάριος θα επιδιώξει συνεννόηση όχι μόνο με τους κυβερνητικούς του εταίρους, αλλά και με τους Πράσινους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.