Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Ατρόμητος, ο οποίος στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League επικράτησε με 3-0 του Βόλου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.

Η ομάδα του Περιστερίου με τη νίκη αυτή έφτασε στους πέντε βαθμούς, ενώ από την άλλη ο Βόλος που παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας χωρίς βαθμό, ολοκλήρωσε το ματς με εννέα παίκτες στο ντεμπούτο του Χουάν Κάρλος Γκαρίδο στον πάγκο του.

Η πρώτη καλή φάση του αγώνα ήταν μόλις στα 15 δευτερόλεπτα για τον Βόλο με τον Μπούρνιτς, ο οποίος επιχείρησε δυνατό σουτ από μακριά, στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ. Στο 8ο λεπτό ο Χουτεσιώτης χρειάστηκε να επέμβει σταματώντας την προσπάθεια του Λεκούς από κοντινή απόσταση.

Στο 27′, οι Περιστεριώτες βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Τσούμπερ τροφοδότησε τον Περέα αυτός γύρισε την μπάλα στον Σερζίνιο, ο οποίος με πλασέ έκανε το 1-0.

Η ομάδα της Μαγνησίας έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 40’, όταν ο Ουρτάδο έκανε ένα δυνατό σουτ με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι στη συνέχεια να χτυπά στο σώμα του Χουτεσιώτη και στην εξέλιξη της φάσης έκανε νέο σουτ, όμως ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου μπλόκαρε.

Στο 50′, οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν, όταν ο Μπούρνιτς αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Καραμάνη και άφησε τον Βόλο με δέκα παίκτες.

Ο Ατρόμητος εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό του πλεονέκτημα και στο 67′ έκανε το 2-0, όταν ο Μουτουσαμί έκανε ψηλοκρεμαστή πάσα, ο Περέα κοντρόλαρε στην καρδιά της περιοχής και με βολέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Δέκα λεπτά πριν το τέλος του αγώνα (80’) ο Βόλος είδε και δεύτερο παίκτη του να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα, τον Φουρτάδο και το έργο του έγινε ακόμη πιο δύσκολο.

Έτσι, ο Ατρόμητος έφτασε σε ακόμη ένα τέρμα με τον Τσαντίλα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων για να πάρει τη νίκη με το τελικό 3-0.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Μουντές (64’ Μουντές), Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Οφόρι (64’ Πνευμονίδης), Τσούμπερ, Σερζίνιο (74’ Τσιλούλης), Περέα (81’ Τσαντίλας).

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Αγιάκουα (71’ Κατσικάς), Λέκους, Νέγιου (71’ Γροσδής), Τζόκα (56’ Φουρτάδο), Μπέρνιτς, Κόμπα, Καμπελά (56’ Γκονζάλες), Ουρτάδο.