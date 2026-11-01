Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια και την οικογενειακή του ιστορία προχώρησε ο Στράτος Τζώρτζογλου, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «For You».

Με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Όλιβερ Τουίστ», ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε για πρώτη φορά πως γεννήθηκε και μεγάλωσε σε πτωχοκομείο, καθώς η μητέρα του τον συνέλαβε σε ηλικία μόλις 14 ετών. Όπως περιέγραψε, ο παππούς του είχε οδηγήσει την κόρη του σε ίδρυμα, καθώς αδυνατούσε να συντηρήσει τα επτά παιδιά του.

Εκεί ήταν που η μητέρα του γνώρισε τον πατέρα του, ο οποίος την ερωτεύτηκε και για περίπου έναν χρόνο την επισκεπτόταν έξω από τα κάγκελα του ιδρύματος. Κάποια στιγμή κατάφερε να την πάρει μαζί του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η κοινή τους ζωή και να έρθει στον κόσμο ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως αποφάσισε να μοιραστεί αυτή την άγνωστη ιστορία της ζωής του με αφορμή τον ρόλο του στον «Όλιβερ Τουίστ», αφιερώνοντας την παράσταση και την ερμηνεία του στη μητέρα του, Ευτυχία. Μάλιστα, αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στον θάνατό της το 2020, αποκαλύπτοντας πως δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει την απώλειά της και πως βυθίστηκε σε κατάθλιψη για τρία χρόνια.

Στη συνέχεια, ο Στράτος Τζώρτζογλου περιέγραψε ένα τραυματικό περιστατικό που έζησε σε πολύ μικρή ηλικία, όταν η μητέρα του επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της, καταναλώνοντας ένα μπουκάλι χλωρίνη. Όπως αποκάλυψε, όλα συνέβησαν μετά από μια παρεξήγηση σχετικά με τον πατέρα του και μια γυναίκα που εκείνος είχε γνωρίσει στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος θυμάται πως, όταν μπήκε στο σπίτι τους στο Κερατσίνι, αντίκρισε τη μητέρα του και το μπουκάλι με τη χλωρίνη, βιώνοντας ένα σοκ που τον σημάδεψε. Τότε άρχισε να προσεύχεται για να γίνει καλά, υποσχόμενος πως θα αφιερώσει τη ζωή του στην αγάπη και τη φροντίδα των γονιών του. Ευτυχώς, η μητέρα του κατάφερε να επιβιώσει.

Κλείνοντας, μοιράστηκε μια τρυφερή ανάμνηση από ένα θερινό σινεμά, όπου είδε τη μητέρα του ευτυχισμένη να παρακολουθεί την ταινία. Εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε μέσα του η επιθυμία να γίνει ηθοποιός, ώστε μέσα από τη μαγεία του κινηματογράφου να μπορεί να της προσφέρει χαρά και να τη βλέπει πάντα ευτυχισμένη.