Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Marie Claire και στη δημοσιογράφο Ελιάνα Χρυσικοπούλου, η Σία Κοσιώνη μίλησε για τη νέα επαγγελματική της πορεία στον ΑΝΤ1, αλλά και για το τέλος μιας σημαντικής τηλεοπτικής διαδρομής.

Η γνωστή δημοσιογράφος έκανε έναν απολογισμό της εικοσαετούς παρουσίας της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, εξηγώντας πως τα τελευταία χρόνια είχε αρχίσει να αναρωτιέται αν εξακολουθούσε να επιθυμεί την ίδια καθημερινότητα. Όπως παραδέχτηκε, η παρουσίαση και ο συντονισμός ενός δελτίου ειδήσεων για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελούσαν μια ιδιαίτερα απαιτητική και ψυχοφθόρα διαδικασία.

Η ίδια εξομολογήθηκε πως, παρότι ένιωθε ότι είχε ολοκληρώσει έναν μεγάλο κύκλο, δεν γνώριζε με σαφήνεια ποιο θα ήταν το επόμενο επαγγελματικό της βήμα. Άλλωστε, όπως τόνισε, δεν είναι άνθρωπος που αγαπά τις αλλαγές και τα ρίσκα, ενώ χρειάζεται αρκετό χρόνο μέχρι να πάρει μια σημαντική απόφαση, καθώς δένεται συναισθηματικά με τους ανθρώπους και τους χώρους όπου εργάζεται.

Η αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ αποτέλεσε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, καθώς, όπως περιέγραψε, η σχέση της με τον σταθμό ήταν πολύ βαθύτερη από μια απλή επαγγελματική συνεργασία. Μέσα σε αυτά τα είκοσι χρόνια μεγάλωσε επαγγελματικά μαζί του, ενώ και οι δύο πλευρές συνέβαλαν στη διαμόρφωση της κοινής τους πορείας.

Η Σία Κοσιώνη παραδέχτηκε πως ο αποχωρισμός θα ήταν δύσκολος ανεξάρτητα από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα συνέβαινε. Ωστόσο, ένιωθε πως είχε έρθει η στιγμή για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής της, ακόμη κι αν η ίδια δυσκολευόταν να κάνει το πρώτο βήμα προς την αλλαγή.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε με συγκίνηση στα χρόνια που πέρασε στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας πως κρατά τις αναμνήσεις και όσα έζησε με υπερηφάνεια. Όπως χαρακτηριστικά είπε, έχει τοποθετήσει αυτή την εμπειρία σε μια ξεχωριστή θέση στη ζωή της, την κοιτάζει με αγάπη και χαίρεται για όσα κατάφερε.