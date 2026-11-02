Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών, και δευτερευόντως κατά του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Καλαμάτα, εστιάζοντας την κριτική του σε τρεις τομείς: διαφθορά – άρθρο 23 για δανειολήπτες – ακροδεξιά.

Σε συνέντευξή του στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ‘Best’, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δεν έκρυψε εν πρώτοις την αμφιβολία του για τις υποθέσεις που εξιχνιάζονται τις τελευταίες ημέρες: «Επτά χρόνια τώρα αυτές οι υποθέσεις γιατί δεν αναδεικνύονται;», διερωτήθηκε και συνέχισε:



«Αυτή τη στιγμή που η χώρα βουλιάζει στη διαφθορά με αρχιερέα της διαφθοράς τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, διότι ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την ώρα λοιπόν που βουλιάζει η βάρκα από την διαφθορά, ο κ. Μητσοτάκης πετάει τη σαβούρα, πετάει το έρμα για να σωθεί. Όμως το κάνει τόσο άτσαλα…».



Στο σημείο αυτό ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανανέωση της θητείας του Γιώργου Πιτσιλή «για τρίτη συνεχόμενη θητεία, ενώ ο νόμος προέβλεπε δυο θητείες. Άρα, λοιπόν, δεν έχει ευθύνες και η κυβέρνηση για την αδράνεια της ηγεσίας της ΑΑΔΕ σε καταγγελίες που ήταν εν γνώσει τους για τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή αυτών των επιχειρήσεων;».



Αλλάζοντας θέμα, για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους δανειολήπτες, εισαγωγικά αναφέρθηκε στη δική του κυβερνητική θητεία, κατά τη διάρκεια της οποίας «δεν πέρασε ούτε ένα ευρώ στα funds από τις τράπεζες. Να τελειώνει αυτή η πλάκα», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Στον αντίποδα, υποστήριξε, ήταν η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, η οποία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2019 έδωσε «στα funds τη δυνατότητα να λεηλατούν τους δανειολήπτες.



Μεταβιβάστηκαν μέσα σε τρία χρόνια το 97% των δανείων από τις τράπεζες στα funds. Δόθηκε η δυνατότητα ασύδοτα να πάρουν αυτά τα κόκκινα δάνεια στο 20% της αξίας τους και να τα διεκδικούν από τους δανειολήπτες στο 80% – 90%».



Σύμφωνα δε, με τα στοιχεία που επικαλέσθηκε, «μόνο το 2025 έγιναν πέντε φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί ακινήτων στη χώρα μας από ό,τι όλη την πενταετία 2015-2019. Ποιος μιλάει για αυτούς τους πλειστηριασμούς; Ποιος μιλάει για τους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους για να πάνε στα funds; Άρα λοιπόν εδώ είναι φανερό για ποιον δουλεύει αυτή η κυβέρνηση, ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Μητσοτάκης», ανέφερε ο Αλ. Τσίπρας και χαρακτήρισε την απόσυρση του άρθρου 23 ως «νίκη του κινήματος αλληλεγγύης».



Στην επίθεσή του, τέλος, κατά της Άκρας Δεξιάς και του Ηλία Κασιδιάρη, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, ότι οι βουλευτές των «Σπαρτιατών» υπερψήφισαν όλα τα κορυφαία κυβερνητικά νομοσχέδια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.