Ο Νότης Σφακιανάκης γιόρτασε τα 67α γενέθλιά του μακριά από τη δημοσιότητα, όμως μια οικογενειακή φωτογραφία του έφερε ξανά το όνομά του στις αναρτήσεις των social media. Την εικόνα μοιράστηκε ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, συνοδεύοντάς την με ένα προσωπικό μήνυμα για τον θείο του.

Ο τραγουδιστής γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1959 και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 συμπλήρωσε 67 χρόνια ζωής. Με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του, ο ανιψιός του επέλεξε να δημοσιεύσει μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται μαζί, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα από την οικογενειακή τους σχέση.

Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης έγραψε:

«Γερός να είσαι θέλω και ας είσαι όπου θέλεις και όπως θέλεις!! Μετά από όλα αυτά που έχεις προσφέρει το αξίζεις! Χρόνια καλά θείε μου! Υγεία σου εύχομαι μόνο».

Η απουσία από τη δημοσιότητα και η οικογένειά του

Ο Νότης Σφακιανάκης έχει απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από τη νυχτερινή διασκέδαση και τις δημόσιες εμφανίσεις, επιλέγοντας να κρατά χαμηλό προφίλ. Η προσωπική του ζωή απασχόλησε ξανά τη δημοσιότητα μετά τον θάνατο της συζύγου του, Κίλι Σφακιανάκη, πριν από έναν χρόνο. Ο τραγουδιστής δεν είχε παραστεί στην αποτέφρωσή της στη Ριτσώνα.

Ο ίδιος και η Κίλι Σφακιανάκη απέκτησαν δύο παιδιά, τα δίδυμα Απόλλωνα και Αφροδίτη. Τον Ιούλιο του 2026 έγινε γνωστό ότι ο γιος τους, Απόλλωνας, σχεδιάζει να παντρευτεί τη σύντροφό του, Νατάσα Καμπισιούλη.