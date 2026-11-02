Πραγματοποίησε μια (ακόμα) εξαιρετική εμφάνιση εναντίον του Παναθηναϊκού, οδηγώντας τον Άρη σε μια σημαντική επικράτηση και αποδεικνύοντας περίτρανα πως δικαιούται μια θέση ανάμεσα στα κορυφαία 4άρια στην Ευρώπη. Η κυριαρχία του στο παρκέ, η επιθετική του δεινότητα και ο τρόπος με τον οποίο εξουδετέρωσε την πράσινη γραμμή ψηλών, επιβεβαίωσαν την τεράστια κλάση του.

Η μεταγραφή του Άρη που προκάλεσε ντόρο στην Ευρώπη και δικαιώνει απόλυτα τους Νίκο Ζήση και Βασίλη Σπανούλη στο παρκέ, αλλά και τι ισχύει με το συμβόλαιό του ενόψει καλοκαιριού.

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