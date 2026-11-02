Σε μια απόφαση-σταθμό, που ανοίγει τον δρόμο για πρωτοφανείς νομικές διεκδικήσεις, προχώρησε η κυβέρνηση της Ολλανδίας, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα αποζημίωσης στα παιδιά που γεννήθηκαν από αιμομικτικές σχέσεις. Η ιστορική αυτή εξέλιξη αφορά περιπτώσεις όπου τα θύματα μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν υποστεί βαρύτατη και ανεπανόρθωτη ψυχολογική βλάβη εξαιτίας των συνθηκών της σύλληψής τους.

Η ολλανδική δικαιοσύνη εστιάζει στην προστασία της ψυχικής υγείας και της προσωπικότητας των παιδιών, κρίνοντας ότι η αιμομιξία συνιστά ευθεία παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.



Η κρατική παρέμβαση θέτει πλέον νέες βάσεις για την απόδοση ευθυνών, επιτρέποντας στα θύματα να ζητήσουν οικονομική αποκατάσταση για το διαρκές τραύμα που σημαδεύει την ταυτότητα και την εξέλιξή τους.

Kinderen geboren uit incest kunnen recht krijgen op schadevergoeding https://t.co/n0gRa3wWUC — Hart van Nederland (@HartvNL) November 2, 2026

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Οκτώβριο, η οποία έκρινε ότι ένας άνδρας που γεννήθηκε από αιμομιξία δικαιούται αποζημίωση.



Το Συμβούλιο της Επικρατείας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η φύση του εγκλήματος που διαπράχθηκε είναι τέτοια που προκαλεί άμεση βλάβη όχι μόνο στη μητέρα, αλλά και στο θύμα», δήλωσε η υφυπουργός Δικαιοσύνης Κλόντια βαν Μπρούχεν σε επιστολή της προς το Κοινοβούλιο.



«Ένα παιδί που γεννήθηκε από αιμομιξία θίγεται άμεσα το δικαίωμά του στη ψυχική ακεραιότητα και την ανάπτυξη της ταυτότητάς του», σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Als ze kunnen aantonen dat er sprake is van ernstig psychisch letsel https://t.co/C25bKgGc9y — RTL Nieuws (@RTLnieuws) November 2, 2026

Ο άνδρας είναι γιος μιας μητέρας που ήταν ανήλικη κατά τη στιγμή των γεγονότων και θύμα σεξουαλικής κακοποίησης που διαπράχθηκε από τον ίδιο της τον πατέρα.



Το 2025, η πλειοψηφία της κάτω βουλής του Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ μιας πρότασης της αριστερής βουλευτή Σονγκουλ Μιτλερ, η οποία αποσκοπούσε στη συστηματική διασφάλιση του δικαιώματος αποζημίωσης από ένα ταμείο για θύματα βίαιων ή σεξουαλικών εγκλημάτων στα παιδιά που γεννιούνται από αιμομιξία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.