Αλλαγές στη σύνθεση της Βουλής φέρνει η σημερινή ορκωμοσία δύο νέων βουλευτών, με τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία να ενισχύει την κοινοβουλευτική του παρουσία, παρά τις πρόσφατες αποχωρήσεις στελεχών του προς το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Η Ζωή Αναστασοπούλου και ο Γιώργος Βαρεμένος ανέλαβαν εδώ και λίγες ώρες τα βουλευτικά τους καθήκοντα, ακολουθώντας ωστόσο διαφορετική πολιτική πορεία.

Η Ζωή Αναστασοπούλου καταλαμβάνει την έδρα της Ηλείας, την οποία άφησε κενή ο Διονύσης Καλαματιανός, και εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Βαρεμένος, που επιστρέφει στον επονομαζόμενο ναό της Δημοκρατίας, παίρνοντας τη θέση του Μίλτου Ζαμπάρα, έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να ακολουθήσει ανεξάρτητη πορεία και αναμένεται να αποστείλει άμεσα τη σχετική επιστολή.

Οι δύο παραιτηθέντες βουλευτές είχαν αποχωρήσει την περασμένη εβδομάδα, επιλέγοντας να ενταχθούν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα. Η αντικατάστασή τους διαμορφώνει πλέον νέα δεδομένα για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με την προσθήκη της Αναστασοπούλου η κοινοβουλευτική του δύναμη αυξάνεται κατά μία έδρα, φτάνοντας τους 12 βουλευτές. Να σημειωθεί ότι κατά τη σημερινή διαδικασία στην Ολομέλεια, τόσο η Αναστασοπούλου όσο και ο Βαρεμένος επέλεξαν να δώσουν πολιτικό όρκο. Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Γιάννης Πλακιωτάκης, τους υποδέχθηκε με την ευχή «Καλορίζικοι και καλότυχοι!».

Την είσοδο της Ζωής Αναστασοπούλου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ χαιρέτισε η πρόεδρος του κόμματος Ρένα Δούρου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική συνέπεια και στον σεβασμό της λαϊκής εντολής. Η τοποθέτησή της περιείχε μάλιστα και σαφείς πολιτικές αιχμές, με φόντο τις ανακατατάξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χώρο της Αριστεράς.

«Την ώρα που η κοινωνία απαιτεί λύσεις και απαντήσεις στα ζέοντα θέματα της υγείας μας, της παιδείας μας, της αγροτικής παραγωγής, η συνέπεια μετράται. Και η συνέπεια κερδίζεται στην πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δούρου, θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημασία της στάσης που επιλέγουν να τηρήσουν οι βουλευτές.

Παράλληλα, αναφερόμενη στη νέα βουλεύτρια Ηλείας, σημείωσε ότι «η Ζωή αντιμετωπίζει τη λαϊκή εντολή χωρίς να είναι άνευ πολιτικού περιεχομένου», συνδέοντας την απόφασή της να παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ με τη συνέπεια απέναντι στους ψηφοφόρους. Ολοκλήρωσε μάλιστα το καλωσόρισμά της με τη φράση «Προχωράμε λοιπόν μαζί, σταθερά, καθαρά, Αριστερά».