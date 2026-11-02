Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης μετρούν αντίστροφα για την άφιξη του πρώτου τους παιδιού, ενώ συνεχίζουν να μοιράζονται τον χρόνο τους ανάμεσα στην Αθήνα και τη Μεσσηνία. Μια νέα ανάρτηση της παρουσιάστριας στο Instagram έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια ακόμη εικόνα από την προσωπική τους ζωή.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες με τον σύζυγό της. Στα στιγμιότυπα οι δυο τους ποζάρουν μαζί, με φόντο τη θάλασσα, σε μια από τις προσωπικές στιγμές που επιλέγει κατά καιρούς να μοιράζεται με τους followers της.

«Καλό μήνα λουλούδια μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, στέλνοντας τις ευχές της για τον Νοέμβριο.

Η καθημερινότητα ανάμεσα στην Αθήνα και τη Μεσσηνία

Το τελευταίο διάστημα, το ζευγάρι μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην πρωτεύουσα και τη Μεσσηνία, όπου βρίσκεται η επιχείρηση της Βίκυς Σταυροπούλου. Τη φετινή χρονιά, η Δανάη Μπάρκα έχει αναλάβει τη διαχείρισή της, γεγονός που την κρατά συχνά στην περιοχή.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media και δημοσιεύει κατά διαστήματα στιγμιότυπα από τις μετακινήσεις, τις δραστηριότητες και την καθημερινότητά της. Αυτή τη φορά, επέλεξε να υποδεχτεί τον νέο μήνα με τρεις κοινές φωτογραφίες με τον Φάνη Μπότση, λίγο πριν από τη μεγάλη αλλαγή που περιμένουν στη ζωή τους.