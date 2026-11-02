Ο Κινγκς Κάνγκουα στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ για την Super League, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 71ο λεπτό του αγώνα, γιατί κλώτσησε εκτός φάσης τον Κοϊτά μετά από μία αψιμαχία που είχαν.

Έτσι, ο 28χρονος μέσος από την Ζάμπια δεν θα παίξει σίγουρα εναντίον του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ωστόσο ίσως να μην είναι το μοναδικό παιχνίδι που θα χάσει.

Ο Κάνγκουα κινδυνεύει με ακόμα μεγαλύτερη ποινή, καθώς ανάλογα με τα γραφόμενα του ρέφερι στο φύλλο αγώνα, ο Αθλητικός Δικαστής της Super League θα επιβάλλει στον ποδοσφαιριστή από μία μέχρι τρεις αγωνιστικές.

Στον Παναθηναϊκό, περιμένουν την κλήση σε απολογία από τον Αθλητικό Δικαστή, για να μάθουν τους κινδύνους για τον Κάνγκουα. Έπειτα, ανάλογα με τις εξελίξεις, θα καθορίσουν τις περαιτέρω ενέργειες τους.