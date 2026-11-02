Ένα από τα πλέον γνωστά πρόσωπα του διεθνούς κυβερνοεγκλήματος είναι ο Park Jin Hyok, ο Βορειοκορεάτης χάκερ που βρίσκεται στη λίστα καταζητούμενων του FBI και έχει συνδεθεί από τις αμερικανικές Αρχές με ορισμένες από τις πιο καταστροφικές κυβερνοεπιθέσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Ο Park Jin Hyok, η ηλικία του οποίου εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 38 και 46 ετών, φέρεται να διαθέτει γνώσεις αγγλικών, κινεζικών και μπενγκάλι, ενώ θεωρείται ότι βρίσκεται στη Βόρεια Κορέα.

Οι αμερικανικές Αρχές τον συνδέουν με τη διαβόητη ομάδα χάκερ Lazarus Group, η οποία έχει κατηγορηθεί για κυβερνοεπιθέσεις εναντίον επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κρίσιμων υποδομών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η επίθεση στη Sony Pictures που προκάλεσε παγκόσμιο σάλο

Μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις με τις οποίες έχει συνδεθεί ο Park Jin Hyok είναι η κυβερνοεπίθεση στη Sony Pictures Entertainment το 2014.

Οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας και διέρρευσαν μεγάλο όγκο εμπιστευτικών δεδομένων.

Ανάμεσα στις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνονταν προσωπικά στοιχεία εργαζομένων, ηλεκτρονική αλληλογραφία στελεχών και ακυκλοφόρητες κινηματογραφικές παραγωγές.

Η επίθεση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της εταιρείας και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις κυβερνοκατασκοπείας και ψηφιακού εκβιασμού.

Η κυβερνοληστεία των 81 εκατομμυρίων δολαρίων

Το 2016 σημειώθηκε ακόμη μία εντυπωσιακή κυβερνοεπίθεση, αυτή τη φορά με στόχο την Κεντρική Τράπεζα του Μπαγκλαντές.

Οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν παράνομες μεταφορές χρημάτων, αποσπώντας συνολικά 81 εκατομμύρια δολάρια.

Η υπόθεση ανέδειξε τις σοβαρές αδυναμίες που μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και σε χρηματοπιστωτικά συστήματα υψηλής ασφάλειας.

Οι αμερικανικές Αρχές έχουν συνδέσει τον Park Jin Hyok και άλλους Βορειοκορεάτες χάκερ με την επίθεση, στο πλαίσιο ευρύτερων ερευνών για τη δράση της Lazarus Group.

WannaCry: Ο ιός που παρέλυσε εκατοντάδες χιλιάδες υπολογιστές

Το 2017 ο κόσμος βρέθηκε αντιμέτωπος με μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις ransomware που έχουν καταγραφεί.

Ο κακόβουλος κώδικας WannaCry εξαπλώθηκε ταχύτατα, επηρεάζοντας περισσότερες από 300.000 συσκευές σε περίπου 150 χώρες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η επίθεση προκάλεσε σοβαρές διαταραχές σε επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες, με ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στο βρετανικό σύστημα υγείας NHS.

Νοσοκομεία αντιμετώπισαν προβλήματα στα πληροφοριακά τους συστήματα, ενώ επιχειρήσεις του αυτοκινητοβιομηχανικού κλάδου, όπως η Renault, επηρεάστηκαν επίσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδώσει τη συγκεκριμένη κυβερνοεπίθεση σε χάκερ που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα.

Η Lazarus Group και οι κλοπές κρυπτονομισμάτων

Τα τελευταία χρόνια, η Lazarus Group έχει βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών και για επιθέσεις σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων.

Η ομάδα έχει συνδεθεί με κλοπές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων τεράστιας αξίας, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις διεθνείς Αρχές.

Στο πλαίσιο σχετικών δημοσιευμάτων γίνεται αναφορά και σε επιθέσεις που αφορούν μεγάλες πλατφόρμες του χώρου, όπως η Binance.

Ωστόσο, η απόδοση συγκεκριμένων επιθέσεων στον ίδιο τον Park Jin Hyok απαιτεί ξεχωριστή τεκμηρίωση και δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη μόνο λόγω της σύνδεσής του με τη Lazarus Group.

Πού καταλήγουν τα χρήματα από τις κυβερνοεπιθέσεις

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι τα έσοδα από κυβερνοεγκληματικές δραστηριότητες που αποδίδονται στη Βόρεια Κορέα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση κρατικών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με τους αμερικανικούς ισχυρισμούς, μέρος των χρημάτων αυτών συμβάλλει στη χρηματοδότηση του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος της Πιονγκγιάνγκ.

Οι ίδιες ανησυχίες αφορούν την ανάπτυξη προηγμένων στρατιωτικών τεχνολογιών και εξοπλισμών.

Η σύνδεση των κυβερνοεπιθέσεων με τις στρατιωτικές φιλοδοξίες της Βόρειας Κορέας έχει καταστήσει τη δράση των συγκεκριμένων ομάδων ζήτημα διεθνούς ασφάλειας.

Οι αναφορές για κυβερνοεπιθέσεις σε ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ

Δημοσιεύματα έχουν συνδέσει το όνομα του Park Jin Hyok με υποψίες για κυβερνοεπιθέσεις που επηρέασαν συστήματα ψύξης σε ευρωπαϊκές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Ωστόσο, δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιωμένη εμπλοκή του συγκεκριμένου προσώπου στις επιθέσεις αυτές.

Κατά συνέπεια, οι σχετικές αναφορές παραμένουν ανεπιβεβαίωτες και δεν μπορούν να προστεθούν στον κατάλογο των επιθέσεων που του αποδίδονται επισήμως.

Γιατί παραμένει καταζητούμενος

Ο Park Jin Hyok βρίσκεται στο επίκεντρο αμερικανικών ερευνών για τη συμμετοχή του σε οργανωμένες κυβερνοεπιθέσεις.

Οι αμερικανικές Αρχές έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία και φωτογραφία του, επιδιώκοντας τη συγκέντρωση πληροφοριών για τον εντοπισμό του.

Η φερόμενη παραμονή του στη Βόρεια Κορέα καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την προσαγωγή του ενώπιον της αμερικανικής Δικαιοσύνης, καθώς δεν υπάρχουν κανονικές διαδικασίες δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η υπόθεσή του αναδεικνύει τη δυσκολία αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος όταν οι ύποπτοι βρίσκονται σε κράτη που δεν συνεργάζονται με τις διεθνείς διωκτικές Αρχές.