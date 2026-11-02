«Συγγνώμη» για την τραγωδία στην Πλάκα ζήτησαν οι τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολιοφθορά που φέρεται να προκάλεσε τη φονική έκρηξη, στις 21 Σεπτεμβρίου.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι, οδηγήθηκαν λίγο πριν τις 12 στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων συνοδευόμενοι από ισχυρή αστυνομική δύναμη και πέρασαν πεζοί υπό βροχή την πύλη όπου βρίσκονταν κάμερες και φωτογράφοι οι οποίοι κατέγραψαν τη σκηνή.

Τη φράση «ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έφταιγα εγώ για την έκρηξη», ψέλλισε ένας εκ των κατηγορουμένων ενώ ένας από τους συγκατηγορουμένους του ζήτησε «συγγνώμη» αναφερόμενος στους έξι ανθρώπους που βρήκαν τραγικό θάνατο από την έκρηξη στο κτίριο.

Οι τρεις, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός οι οποίοι είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών, έχοντας στο πλευρό τους διορισμένους δικηγόρους, έδωσαν εξηγήσεις κατηγορούμενοι για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία, έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αποδέχτηκαν την παρουσία τους στην περιοχή, ωστόσο, αρνήθηκαν ότι η φονική έκρηξη συνδέεται με τις δικές τους ενέργειες.

Κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις κινήσεις των κατηγορουμένων τη μοιραία ημέρα ήταν αυτές που «ξεκλείδωσαν» την υπόθεση μετά από περίπου ένα μήνα ερευνών.

Μάλιστα, το φως έχει δει και βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τους κατηγορούμενους να βγαίνουν από το τριώροφο κτίριο στην Πλάκα κρατώντας τους κλεμμένους χαλκοσωλήνες και να μοιράζουν τα κλοπιμαία, τέσσερις ώρες πριν την έκρηξη.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αφαίρεσαν χάλκινες σωληνώσεις από την εγκατάσταση φυσικού αερίου, που συνδεόταν με τον μετρητή παροχής του κτιρίου. Όπως εκτιμάται η κίνηση αυτή στάθηκε μοιραία καθώς προκάλεσε σοβαρή βλάβη στο δίκτυο, που είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή φυσικού αερίου στο εσωτερικό του κτιρίου.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα που ζούσε με το σύζυγό της στον δεύτερο όροφο του κτιρίου και βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων, ενεργοποίησε κάποιον ηλεκτρικό διακόπτη. Ο σπινθήρας που ενδέχεται να δημιουργήθηκε θεωρείται πιθανή αιτία ανάφλεξης του αερίου και εκδήλωσης της ισχυρότατης έκρηξης.

Από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους το ηλικιωμένο ζευγάρι καθώς και δύο ζευγάρια τουριστών που είχαν νοικιάσει κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο.

Σε κοινή δήλωσή τους οι οικογένειες των Αμερικανών τουριστών που έχασαν τη ζωή τους δηλώνουν συγκλονισμένες από την απώλεια των δικών τους ανθρώπων σημειώνοντας, μέσω του δικηγόρου τους ότι αναμένουν ότι η “διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων”.

Ολόκληρη η δήλωση έχει ως εξής:

«Οι οικογένειές μας παραμένουν συγκλονισμένες και συντετριμμένες από την τραγική απώλεια των αγαπημένων μας παιδιών, Ίαν, Φλόριντα, Φλόριν και Έρις, καθώς και της αγέννητης μικρής Μπόρα. Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα. Χάσαμε τους ανθρώπους μας, τα όνειρά τους και το μέλλον που θα μοιραζόμασταν μαζί τους. Είναι μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια και ένας πόνος που θα μας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας. Η σημερινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης. Για τις οικογένειές μας, όμως, η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν σταματά εδώ. Αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την αποκάλυψη όλων των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση κάθε ευθύνης για την τραγωδία που στέρησε τη ζωή από τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων. Θεωρούμε εξίσου σημαντικό να εξεταστούν σε βάθος όλες οι συνθήκες που επέτρεψαν σε μια διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε μια τόσο καταστροφική έκρηξη. Ζητούμε να διερευνηθούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση, καθώς και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων. Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία. Εάν υπήρξαν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας, ζητούμε να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων όσοι ενδεχομένως συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα στελέχη της για την καθοριστική συμβολή τους, προς τους διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα για την αναζήτηση επιζώντων, το Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση ανταπόκρισή του, καθώς και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές τους να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές αυτής της τραγωδίας. Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό μας, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Γνωρίζουμε ότι καμία δικαστική απόφαση και καμία τιμωρία δεν μπορεί να μας επιστρέψει τους ανθρώπους που χάσαμε. Αυτό που μπορούμε, όμως, να κάνουμε στη μνήμη τους είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, μέχρι να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Δεν θέλουμε η τραγωδία των παιδιών μας να αποτελέσει απλώς ακόμη μία τραγική είδηση που με τον χρόνο θα ξεχαστεί. Θέλουμε η απώλειά τους να γίνει η αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μη χρειαστεί ποτέ να βιώσει αυτόν τον πόνο. Για τον Ίαν, τη Φλόριντα, τον Φλόριν, την Έρις και τη μικρή Μπόρα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη».