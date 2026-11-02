Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα, Δευτέρα 2/11, οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, έτσι ώστε να απολογηθούν για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Το κατηγορητήριο που τους βαρύνει περιλαμβάνει εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων από πρόθεση, έκρηξη με τα ίδια χαρακτηριστικά και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, όλα κατά συναυτουργία. Το πλημμέλημα αφορά επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 55 ετών, και έναν 34χρονο υπήκοο Αλβανίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, οι τρεις κατηγορούμενοι ήταν γνωστοί στις αστυνομικές υπηρεσίες, καθώς είχαν συλληφθεί 68 φορές στο παρελθόν για ναρκωτικά, κλοπές και εγκληματική οργάνωση.

Για τους τρεις άνδρες έχουν διοριστεί δικηγόροι από τον κατάλογο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς αρχικά δεν συνοδεύονταν από συνηγόρους.

Τα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης και της διαφυγής

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη στιγμή της έκρηξης. Στο βίντεο διακρίνεται σχολικό λεωφορείο με 12 μαθητές να κινείται στον στενό δρόμο και πίσω του ένα αυτοκίνητο. Ξαφνικά ακούγεται εκκωφαντικός θόρυβος και τεράστιες φλόγες ξεπηδούν από το διπλανό κτίριο, ενώ συντρίμμια και τζάμια εκτοξεύονται σε μεγάλη απόσταση. Κανείς από τους επιβαίνοντες στο σχολικό δεν τραυματίστηκε. Ο οδηγός του αυτοκινήτου που ακολουθούσε διέφυγε με ελαφρά τραύματα, αν και το ωστικό κύμα προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο όχημά του.

Άλλο βίντεο καταγράφει τους τρεις φερόμενους ως δράστες να εγκαταλείπουν το κτίριο κρατώντας το κομμάτι του σωλήνα που αφαίρεσαν.