Τουλάχιστον επτά μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού, ανοιχτά των Καναρίων Νήσων, ενώ περισσότεροι από 380 άνθρωποι διασώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων των ισπανικών αρχών θαλάσσιας διάσωσης.

Η νέα τραγωδία σημειώθηκε στη θαλάσσια διαδρομή προς το ισπανικό αρχιπέλαγος, με τις αρχές να εντοπίζουν δύο νεκρούς πάνω σε σκάφος που μετέφερε μετανάστες, περίπου 150 χιλιόμετρα ανοιχτά του νησιού Λανθαρότε.

Κατά την επιχείρηση διάσωσης, τα πληρώματα της ακτοφυλακής κατάφεραν να περισυλλέξουν 132 ανθρώπους.

Πέντε μετανάστες πέθαναν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και οι σοροί τους ρίχτηκαν στη θάλασσα

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, η τραγωδία είχε ξεκινήσει πριν ακόμη φτάσουν τα σωστικά συνεργεία στο σημείο.

Πέρα από τους δύο ανθρώπους που εντοπίστηκαν νεκροί πάνω στο σκάφος, άλλοι πέντε μετανάστες είχαν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Οι σοροί τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν ριχτεί στη θάλασσα πριν από την άφιξη της ακτοφυλακής.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από το συγκεκριμένο ταξίδι ανέρχεται σε τουλάχιστον επτά.

Περισσότερες από 380 διασώσεις μέσα σε μία ημέρα

Την ίδια ώρα, οι ισπανικές υπηρεσίες θαλάσσιας διάσωσης πραγματοποίησαν και άλλες επιχειρήσεις στα ανοιχτά των Καναρίων Νήσων.

Συγκεκριμένα, ακόμη 250 μετανάστες διασώθηκαν από σκάφη της ακτοφυλακής στις θαλάσσιες περιοχές κοντά στο Λανθαρότε και το Ελ Ιέρο.

Μαζί με τους 132 επιζώντες της πρώτης επιχείρησης, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που διασώθηκαν μέσα στην ημέρα έφτασε τους 382.

Είχε προηγηθεί, την Κυριακή, ακόμη μία επιχείρηση διάσωσης ανοιχτά του Ελ Ιέρο, κατά την οποία οι αρχές περισυνέλεξαν 107 μετανάστες.

«Πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχει μια ζωή, μια ιστορία και μια οικογένεια»

Τη βαθιά του θλίψη για τη νέα τραγωδία εξέφρασε ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Οι χειρότερες προβλέψεις επαληθεύονται. Η διαδρομή του Ατλαντικού διεκδικεί γι’ άλλη μια φορά ανθρώπινες ζωές, αυτή τη φορά ανοιχτά των ακτών του Λανθαρότε», ανέφερε.

Στη συνέχεια, θέλησε να υπενθυμίσει την ανθρώπινη διάσταση της τραγωδίας.

«Πίσω από κάθε έναν είναι μια ζωή, μια ιστορία και μια οικογένεια», υπογράμμισε.

Se están cumpliendo las peores previsiones. La ruta atlántica vuelve a cobrarse vidas, esta vez frente a #Lanzarote. No son las primeras muertes de los últimos días. Detrás de cada una hay una vida, una historia y una familia. Y mientras seguimos lamentando fallecidos y se confirma el repunte de la ruta migratoria, seguimos sin respuestas del Gobierno de España. #Canarias lleva tiempo reclamando medidas, recursos y anticipación. El Estado no puede seguir llegando tarde ni dejando, una vez más, a las islas solas frente a este drama humanitario. — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) November 2, 2026

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η νέα απώλεια ανθρώπινων ζωών αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι επιχειρούν να διασχίσουν τον Ατλαντικό με σκάφη, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη.