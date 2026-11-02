Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου, οι προγραμματισμένες λατρευτικές εκδηλώσεις για την επίσημη μετακομιδή του αφθάρτου Ιερού Σκηνώματος του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου, Πολιούχου και Προστάτου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος.

Το Ιερό Σκήνωμα του Μικρασιάτη Αγίου μεταφέρθηκε από τον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας, όπου φυλασσόταν μέχρι σήμερα, στον νέο Ιερό Ναό που ανεγέρθηκε προς τιμήν του εντός του νεοσύστατου συγκροτήματος του «Ιωνικού Κέντρου».



Η μετακομιδή, που έγινε με τη συνοδεία παρελάσεων σχολείων του Δήμου Νέας Ιωνίας και της Φιλαρμονικής, αποτελεί ορόσημο για την τοπική Εκκλησία και τον μικρασιατικό Ελληνισμό, καθώς ο ναός αποτελεί πλέον τη μόνιμη «εστία» του Ιερού Λειψάνου.

Αμέσως μετά την άφιξη του Σκηνώματος, τελέστηκε η Ακολουθία των Θυρανοιξίων του νέου Ιερού Ναού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου. Το πρωί θα τελεσθεί η πρώτη Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον νεοανεγερθέντα ναό.



Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 19:00, με ειδική τιμητική εκδήλωση στην Αίθουσα Πολιτισμού και Νεολαίας του «Ιωνικού Κέντρου».



Η εκδήλωση αυτή σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του «Ιωνικού Κέντρου».