Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Δημοκρατίας προχώρησε η Αστυνομία, λόγω εκτεταμένης φθοράς που διαπιστώθηκε στο οδόστρωμα, κάτω από τη γέφυρα των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της εισόδου προς το ρεύμα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισού με κατεύθυνση προς τον Πειραιά.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η κυκλοφοριακή ρύθμιση εφαρμόζεται εξαιτίας της κατάστασης του οδοστρώματος στο συγκεκριμένο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων.