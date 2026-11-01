Τη θέση ότι η υπόθεση του «Χωριάτικου» αφορά αδικήματα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής και όχι εγκλήματα που σχετίζονται με την εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής διατύπωσε ο δικηγόρος του Άγγελου Γιαννακόπουλου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας το πρωί της Κυριακής 1 Νοεμβρίου στο «Mega Non Stop».

Ο συνήγορος του επιχειρηματία υποστήριξε ότι, με βάση το κατηγορητήριο, η υπόθεση περιορίζεται σε οικονομικά αδικήματα, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα και τις αναφορές περί εμπλοκής του εντολέα του σε υποθέσεις σωματεμπορίας και μαστροπείας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος προτίθεται να ρευστοποιήσει κινητή και ακίνητη περιουσία, προκειμένου να καταβάλει στο Δημόσιο και στον ΕΦΚΑ τα ποσά που του αναλογούν.

«Όσα έχουν ακουστεί ότι εμπλέκεται με αδικήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, σωματεμπορία, μαστροπεία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, προσθέτοντας ότι «περιοριζόμαστε δηλαδή σε μια εισφοροδιαφυγή και σε μια φοροδιαφυγή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο εντολέας του δεσμεύτηκε να διαθέσει την περιουσία του για την αποπληρωμή των οφειλών που του αναλογούν. «Θα ρευστοποιήσει κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία. Θα τα δώσει όλα προκειμένου τουλάχιστον το ποσοστό που του ανήκει να το εξοφλήσει ολοσχερώς ως προς το Δημόσιο και στον ΕΦΚΑ», ανέφερε.

Οι 4.500 εργαζόμενοι και οι οφειλές προς το Δημόσιο

Ο δικηγόρος του Άγγελου Γιαννακόπουλου υποστήριξε ότι ο επιχειρηματίας είχε φτάσει σε κάποια περίοδο να απασχολεί 4.500 εργαζόμενους, τονίζοντας ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν παράπονα από εργαζομένους και προμηθευτές για οφειλές.

«Δεν θα βρεθεί κανείς εργαζόμενος ή προμηθευτής που θα πει “μου χρωστάς ένα ευρώ”», είπε, επισημαίνοντας ότι το ποσό που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης επιμερίζεται και σε άλλους επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι συγκατηγορούμενοι.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε και στον ρόλο του λογιστή της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι είχε σημαντική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η λειτουργία των επιχειρήσεων και η διαχείριση των οικονομικών τους.

Όπως εξήγησε, η διάρθρωση των εταιρειών περιλάμβανε διαδοχικές μισθώσεις και υπεκμισθώσεις, μέσω των οποίων, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, μεταφέρονταν χρήματα χωρίς να αποδίδονται στο Δημόσιο οι αντίστοιχοι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έχει αναγνωρίσει στην απολογία του πως φέρει σημαντικό μερίδιο ευθύνης, ενώ επανέλαβε ότι, κατά την άποψή του, μπορεί να καλύψει τις οφειλές που του αναλογούν ακόμη και με την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του.

«Πράγματι έγραψε αυτό το πράγμα για τον Χρυσοχοΐδη»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι δηλώσεις του Μιχάλη Δημητρακόπουλου για το σημείωμα που φέρεται να άφησε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, στο οποίο αναφερόταν στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Το σημείωμα φέρεται να έγραφε: «Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια, αλλά στο τέλος όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια. Καλή αντάμωση».

Ο δικηγόρος επιβεβαίωσε ότι ο εντολέας του παραδέχθηκε πως έγραψε το συγκεκριμένο κείμενο με τον δικό του γραφικό χαρακτήρα. Όπως είπε, πληροφορήθηκε την ύπαρξή του κατά τη μελέτη της δικογραφίας και ρώτησε σχετικά τον Άγγελο Γιαννακόπουλο όταν τον επισκέφθηκε στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ.

«Εκείνη τη στιγμή τα ’χασε και αυτός και λέει, αφού σκέφτηκε λίγο. Ναι, ναι, πραγματικά το έχω γράψει αυτό», περιέγραψε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μεταφέροντας την αντίδραση του εντολέα του.

Σύμφωνα με όσα του είπε ο επιχειρηματίας, το σημείωμα γράφτηκε κατά την αποχώρησή του από τον χώρο όπου βρέθηκε και αφορούσε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον οποίο, όπως φέρεται να εξήγησε, θεωρεί έναν έντιμο και αυστηρό υπουργό που, ωστόσο, τον έχει στοχοποιήσει.

Ο δικηγόρος χαρακτήρισε μάλιστα το περιεχόμενο του σημειώματος «δημόσιο έπαινο» για τον υπουργό, μεταφέροντας την άποψη του εντολέα του ότι πρόκειται για έναν «εξαιρετικό υπουργό».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος άφησε το σημείωμα ως ένα προσωπικό μήνυμα σε περίπτωση που συλλαμβανόταν, χαρακτηρίζοντας την ενέργειά του επιπόλαιη.

«Δεν υπάρχουν εκβιάσεις και ληστείες», λέει ο δικηγόρος

Αναφερόμενος στα στοιχεία που προτίθεται να παρουσιάσει στη συνέχεια ο εντολέας του, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αμφισβήτησε τη σύνδεση της υπόθεσης με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορία στηρίζεται κυρίως στα οικονομικά αδικήματα της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

«Οι μαφίες δολοφονούν. Οι μαφίες εκβιάζουν. Οι μαφίες έχουν καλάσνικοφ. Οι μαφίες κάνουν τα πιο βαριά αδικήματα που υπάρχουν. Εδώ έχουμε μια φοροδιαφυγή, έχουμε μια εισφοροδιαφυγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι στη Ρόδο δεν υπάρχει κατηγορία για εκβίαση ή ληστεία, ενώ αρνήθηκε ότι στις παραλίες πραγματοποιούνταν εκβιασμοί. Όπως είπε, οι επιχειρηματίες συμμετείχαν σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, προσφέροντας υψηλότερα τιμήματα, τα οποία στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, δεν καταβάλλονταν.

Τέλος, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος δεν είχε καμία επαφή με υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης, είτε επρόκειτο για εφοριακούς είτε για στελέχη του ΚΕΦΟΔΕ ή του πρώην ΣΔΟΕ.