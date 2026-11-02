Στο μεταγραφικό «στόχαστρο» της Στουτγάρδης φέρεται να είναι ο Σαντιάγκο Έσε. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία η Γερμανική ομάδα έχει συμπεριλάβει τον Αργεντίνο μέσο του Ολυμπιακού στη μεταγραφική της λίστα και παρακολουθεί στενά την αγωνιστική του παρουσία, αξιολογώντας το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του.

Όπως επισημαίνουν στην γειτονική χώρα ο Ολυμπιακός δεν εμφανίζεται αρνητικός στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Αργεντινού, ωστόσο θα εξέταζε μια ενδεχόμενη πώλησή του μόνο εφόσον έφτανε στα γραφεία του συλλόγου μια οικονομικά ικανοποιητική πρόταση.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια επιβεβαιωμένη επίσημη προσφορά από τη Στουτγκάρδη, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Γερμανική ομάδα να προχωρήσει σε κίνηση για τον ποδοσφαιριστή των «ερυθρόλευκοι» κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Η Στουτγκάρδη πρόσθεσε τον Σαντιάγκο Έσε στη βραχυπρόθεσμη λίστα μεταγραφών της.

Ο σύλλογος της Μπουντεσλίγκα παρακολουθεί στενά τον Αργεντινό μέσο και αξιολογεί μια πιθανή μετακίνηση. Ο Ολυμπιακός θα ήταν διατεθειμένος να εξετάσει μια πώληση μόνο αν υποβληθεί κατάλληλη προσφορά. Δεν είναι ξεκάθαρο σε αυτή τη φάση αν η Στουτγκάρδη θα υποβάλει επίσημη προσφορά κατά το παράθυρο μεταγραφών του Ιανουαρίου».

🚨 #Stuttgart Stuttgart have added Santiago Hezze to their transfer shortlist. 📋 The Bundesliga club are closely monitoring the Argentine midfielder and assessing a potential move. 💰 Olympiacos would only be willing to consider a sale if a suitable offer is submitted. ⏳ Whether Stuttgart will make an official bid during the January transfer window remains unclear at this stage. — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 2, 2026

Αυτή την στιγμή η χρηματιστηριακή αξία του 25χρονου χαφ είναι στα 14 εκατομμύρια ευρώ ενώ το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό λήγει το καλοκαίρι του 2028. Με τον Ολυμπιακό έχει συνολικά 147 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 4 γκολ και 6 ασίστ.