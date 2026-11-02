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Γνωστοί έγιναν από την UEFA οι διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεν στη Γαλλία, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία όρισε διαιτητή τον Κροάτη Ίγκορ Πάγιατς. Ο 41χρονος ρέφερι δεν έχει διευθύνει άλλη φορά αγώνα του Ολυμπιακού, ωστόσο έχει βρεθεί στον δρόμο των ελληνικών ομάδων.

Ο Πάγιατς την σεζόν 2024/25 σφύριξε το Τζουργκάρντεν-Παναθηναϊκός 2-1 για την φάση των ομίλων του Conference League, ενώ την σεζόν 2025/26 σφύριξε το Θέλτα-ΠΑΟΚ 3-1 για την φάση των ομίλων του Europa League.

Στην Ελλάδα βρέθηκε την σεζόν 2024/25 και στο γήπεδο της Τούμπας, σφυρίζοντας τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ που ολοκληρώθηκε στην παράταση ισόπαλος με 1-1.

Βοηθοί του Πάγιατς, θα είναι οι συμπατριώτες του Μπόγιαν Ζομπένιτσα και Ίβαν Μίχαλ. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Ντάριο Μπελ, επίσης από την Κροατία, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Ίβαν Μπέμπεκ και ΑVAR ο Πολωνός Πιοτρ Λάσικ.