Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, όταν ένας 45χρονος, ο οποίος είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, επέστρεψε λίγες ώρες αργότερα στον χώρο φύλαξης οχημάτων όπου είχε μεταφερθεί το αυτοκίνητό του, προκειμένου να το πάρει πίσω. Η προσπάθειά του, ωστόσο, κατέληξε σε πρόσκρουση με σταθμευμένο όχημα, υλικές ζημιές και τον ελαφρύ τραυματισμό εργαζομένου.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα, με πρωταγωνιστή τον 45χρονο, ο οποίος είχε εντοπιστεί από αστυνομικούς της Τροχαίας στις 04:25 να οδηγεί μεθυσμένος. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το αυτοκίνητό του και το μετέφεραν σε χώρο φύλαξης.

Περίπου τρεις ώρες αργότερα, στις 07:20, ο άνδρας επέστρεψε στο σημείο, αποφασισμένος να απομακρύνει το όχημά του.

Η προσπάθεια διαφυγής και η πρόσκρουση στο βαν

Στο βίντεο-ντοκουμέντο από το περιστατικό φαίνεται ο 45χρονος να μπαίνει στο αυτοκίνητο και να επιχειρεί να βγει από τον χώρο φύλαξης, παρά τις προσπάθειες εργαζομένου να τον εμποδίσει.

Κατά την προσπάθειά του να αποχωρήσει, προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο λευκό βαν, προκαλώντας ζημιές στο όχημα. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί και τμήμα του τσιμεντένιου τοίχου που βρίσκεται στο πίσω μέρος του χώρου.

Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά, καθώς παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να αποτρέψει την έξοδό του.

Εντοπίστηκε στο σπίτι του και εξακολουθούσε να είναι μεθυσμένος

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 45χρονο και έφτασαν στο σπίτι του. Εκείνος βγήκε από την κατοικία του χωρίς να προβάλει αντίσταση και υποβλήθηκε εκ νέου σε έλεγχο αλκοόλ.

Η νέα μέτρηση έδειξε ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, παρά το γεγονός ότι είχαν περάσει αρκετές ώρες από τον αρχικό έλεγχο της Τροχαίας.