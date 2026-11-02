Η Δώρα Αναγνωστοπούλου αποκάλυψε μια άγνωστη τηλεοπτική ιστορία από τα χρόνια της στην ΕΡΤ, όταν είχε προγραμματιστεί να παρουσιάσει καθημερινή εκπομπή μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο, αλλά η συνεργασία τους ακυρώθηκε μετά το κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης.

Σε συνέντευξή της τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», η δημοσιογράφος του MEGA θυμήθηκε εκείνη την περίοδο, ενώ μίλησε και για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στα πρώτα της βήματα στην ενημέρωση, όταν η τρομοκρατία και οι επιθέσεις τής προκαλούσαν ακόμη και εφιάλτες.

Η ιδέα για την εκπομπή είχε προχωρήσει αρκετά, καθώς οι τρεις παρουσιαστές είχαν ήδη συμμετάσχει σε γυρίσματα για το τρέιλερ. Η Δώρα Αναγνωστοπούλου, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Ελεάνα Δούση επρόκειτο να αναλάβουν την απογευματινή ζώνη της ΕΡΤ, στη θέση της Μπήλιως Τσουκαλά.

«Πρέπει να πούμε πώς γνωριζόμαστε εμείς οι δύο. Ήταν να συνεργαστούμε εδώ στην ΕΡΤ, δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν αυτό. Με το κλείσιμο της ΕΡΤ τότε έκλεισε και η δική μας συνεργασία. Είχαμε κάνει μέχρι και τρέιλερ, με κάτι ποδήλατα στο κέντρο της Αθήνας», είπε απευθυνόμενη στον Χρήστο Φερεντίνο.

Στη συνέχεια έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τηλεοπτικό σχέδιο που δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

«Το τρέιλερ είχε παίξει, θα ήταν 16:00-18:00 και εγώ, ο Χρήστος και η Ελεάνα Δούση ήταν να αντικαταστήσουμε τη Μπήλιω Τσουκαλά. Είχαμε κάνει γύρισμα στην Πανεπιστημίου με ένα ποδήλατο για τρεις», ανέφερε.

Η συγκίνηση για τα χρόνια στην ΕΡΤ και η σχέση με τους συναδέλφους της

Η επιστροφή της στο Ραδιομέγαρο, έστω και ως καλεσμένη, έφερε στη μνήμη της στιγμές από την επαγγελματική της διαδρομή. Η Δώρα Αναγνωστοπούλου είχε παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ το 2015, ενώ είχε προηγηθεί η ενασχόλησή της με εκπομπές για τον κινηματογράφο. Η τελευταία φορά που είχε βρεθεί εκεί ήταν την εκλογική βραδιά του 2019.

«Έχω να έρθω στην ΕΡΤ από την εκλογική βραδιά του ’19, έφυγα λίγο πιο μετά. Το 2015 παρουσίασα το κεντρικό δελτίο, πριν έκανα εκπομπές για το σινεμά. Κάνω προσπάθεια να μη συγκινηθώ, ήταν τα καλύτερά μας χρόνια», θυμήθηκε.

Μιλώντας για το κλίμα που επικρατούσε τότε στη δημόσια τηλεόραση, στάθηκε και στις σχέσεις που είχε αναπτύξει με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόταν.

«Όταν ήμασταν στην ΕΡΤ, υπήρχε μία περίοδος αθωότητας, ήμασταν με τους περισσότερους στα πρώτα μας βήματα. Περνάμε άπειρο χρόνο στη δουλειά, οπότε πάντα επιδιώκω οι σχέσεις να είναι καλές. Δεν είναι πάντα εύκολο αλλά, όταν συμβαίνει, είναι δώρο», είπε.

Η επικαιρότητα, η υπόθεση Μαζωνάκη και όσα εξακολουθούν να την ενοχλούν

Η συζήτηση στο «Στούντιο 4» πέρασε και στον τρόπο με τον οποίο ένας δημοσιογράφος διαχειρίζεται καθημερινά τις δύσκολες ειδήσεις. Η παρουσιάστρια του MEGA αναφέρθηκε σε υποθέσεις που προκαλούν έντονες αντιδράσεις, επισημαίνοντας ότι η συνεχής έκθεση σε αρνητικές ειδήσεις δεν σημαίνει πως κάποιος συνηθίζει πραγματικά όσα διαβάζει και μεταδίδει.

Ως παράδειγμα έφερε την υπόθεση που αφορά τον Μαζωνάκη, εξηγώντας γιατί θεωρεί ότι δεν επρόκειτο απλώς για ένα θέμα καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.

«Οι ειδήσεις και η επικαιρότητα και όλα αυτά τα ζητήματα είναι στην ημερήσια διάταξη. Αν όχι στην ημερήσια διάταξη, βλέπουμε πάρα πολλά τέτοια. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι δεν ενοχλούν ή ότι από ένα σημείο και μετά μπορείς να τα χωνέψεις πιο εύκολα. Δηλαδή όταν βλέπεις τώρα ότι ο άλλος με την επιχείρησή του ζημίωνε 100 εκατομμύρια το ελληνικό Δημόσιο.

Έχουμε περάσει και δύσκολα και τουλάχιστον η δική μου γενιά τα θυμάται αυτά τα δύσκολα που έχουμε περάσει. Όπως ρε παιδί μου ας πούμε τώρα έγινε και πολύ συζήτηση για το θέμα του Μαζωνάκη. Που με είχανε ρωτήσει και εμένα, μα ασχολείστε με τα καλλιτεχνικά θέματα; Δεν είναι καλλιτεχνικό θέμα οθάνατος του Μαζωνάκη.

Δηλαδή ξεκίνησε μια έρευνα μετά που αποκάλυψε τι γίνεται με αυτά τα ιατρεία. Με την έννοια ότι δεν ξέρεις τώρα πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την ειδησεογραφία, αλλά νομίζω ότι σίγουρα ενοχλεί», δήλωσε.

Οι εφιάλτες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στα πρώτα χρόνια της καριέρας της

Μία από τις πιο προσωπικές αναφορές της συνέντευξης αφορούσε την περίοδο κατά την οποία ξεκινούσε την επαγγελματική της πορεία στην ενημέρωση. Όπως εξήγησε, η ειδησεογραφία γύρω από την τρομοκρατία και τις επιθέσεις εκείνων των χρόνων την είχε επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε δυσκολευόταν να αποβάλει τον φόβο ακόμη και στις καθημερινές της δραστηριότητες.

Η ίδια θυμήθηκε ότι η ένταση που βίωνε στη δουλειά μεταφερόταν και στην προσωπική της ζωή, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει προβλήματα ύπνου και να βλέπει εφιάλτες.

«Εγώ είχα περάσει την πρώτη φάση της επαγγελματικής μου πορείας στην ενημέρωση εδώ από την ΕΡΤ που ξεκίνησα με τα δελτία, ήταν η τρομοκρατία στα πάνω της. Εκεί πρέπει να σας πω ότι είχα χάσει τον ύπνο μου. Δηλαδή έβλεπα εφιάλτες το βράδυ».

Στη συνέχεια περιέγραψε πόσο έντονα είχε επηρεαστεί από τις ειδήσεις για τις επιθέσεις, σε σημείο να σκέφτεται ακόμη και την ασφάλειά της όταν σχεδίαζε μια απλή έξοδο.

«Θυμάμαι έπιανα τον εαυτό μου να θέλω να πάω σινεμά και να λέω και να μην μπει κανένας μέσα. Δηλαδή το σκεφτόμουν. Με είχε διαπεράσει. Είχα τρομάξει πάρα πολύ τότε με την τρομοκρατία και τις επιθέσεις και μετά όλα αυτά τέλος πάντων που ακολούθησαν. Δηλαδή αυτό ήταν ένα θέμα που δεν μπόρεσα εύκολα να ξεπεράσω. Η τρομοκρατία», εξομολογήθηκε.