Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές της άνοιξης του 2027 συνεδρίασε το απόγευμα της Δευτέρας η Εκτελεστική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν η οργανωτική προετοιμασία της παράταξης, η ενεργοποίηση των κομματικών στελεχών και ο σχεδιασμός των επόμενων κινήσεων ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Πολιτικής Επιτροπής και των υπόλοιπων κομματικών οργάνων, καθώς και η ενίσχυση της παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια μέσω περιοδειών κυβερνητικών κλιμακίων.

Μητσοτάκης: «Δεν υπάρχει άλλος κομματικός σχηματισμός τόσο άρτια οργανωμένος»

Κατά την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της κομματικής βάσης και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

«Τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλος κομματικός σχηματισμός με αντίστοιχο επίπεδο οργάνωσης, αναδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδει η ηγεσία της ΝΔ στον κομματικό μηχανισμό ενόψει των επόμενων εκλογών.

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, τόσο τα κοινοβουλευτικά όσο και τα εξωκοινοβουλευτικά.

Περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και προετοιμασία ψηφοδελτίων

Τον απολογισμό των δράσεων και των περιοδειών του τελευταίου εξαμήνου παρουσίασε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Στην εισήγησή του αναφέρθηκε στον σχεδιασμό των επόμενων οργανωτικών παρεμβάσεων, με βασικούς άξονες την αναδιάρθρωση των κομματικών οργάνων και την προετοιμασία των ψηφοδελτίων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στη συμμετοχή της κομματικής βάσης στη διαμόρφωση του κυβερνητικού προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκε η περαιτέρω κινητοποίηση των στελεχών μέσα από περιοδείες κυβερνητικών κλιμακίων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η συνεδρίαση εντάσσεται στην οργανωτική προετοιμασία της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογική αναμέτρηση του 2027, με την ηγεσία του κόμματος να δίνει έμφαση στην ενεργοποίηση των τοπικών οργανώσεων, στην ανανέωση των κομματικών δομών και στην ενίσχυση της επικοινωνίας με τους πολίτες.