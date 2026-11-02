Στο επίκεντρο της υπόθεσης «Χωριάτικο» βρίσκονται και στελέχη της ΑΑΔΕ, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Documento, τουλάχιστον 25 υπάλληλοι της φορολογικής διοίκησης εμφανίζονται σε κατασχεθείσα χειρόγραφη λίστα με αναφορές σε χρηματικά ποσά και παροχές.

Μετά τις αποκαλύψεις, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή να ζητηθούν στοιχεία από τις αστυνομικές και ανακριτικές αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της Αρχής στην υπόθεση.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι για ορισμένα από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη λίστα είχαν διατυπωθεί καταγγελίες ήδη από το 2022, οι οποίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχαν αρχειοθετηθεί.

Η αναφορά σε στέλεχος της ΑΑΔΕ και τα 60.000 ευρώ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε υπάλληλο του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου της ΑΑΔΕ, τα αρχικά του οποίου είναι Η.Ε. Το όνομά του φέρεται να περιλαμβάνεται στην κατασχεθείσα λίστα, δίπλα σε ποσό 60.000 ευρώ, το οποίο ερευνάται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Το ίδιο στέλεχος είχε συμμετάσχει σε φορολογικό έλεγχο της εφημερίδας, ο οποίος είχε οδηγήσει στην επιβολή προστίμου 250.000 ευρώ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι σχετικοί καταλογισμοί ανατράπηκαν στη συνέχεια από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

H εφημερίδα υποστηρίζει επίσης ότι από τον Δεκέμβριο του 2022 είχαν αποσταλεί σε κρατικούς και ελεγκτικούς φορείς επιστολές με καταγγελίες για πιθανές συνεννοήσεις μεταξύ εφοριακών και λογιστικών γραφείων. Στις αναφορές περιλαμβανόταν και το συγκεκριμένο στέλεχος.

Οι επιλογές προϊσταμένων στις ελεγκτικές υπηρεσίες

Το δημοσίευμα θέτει, παράλληλα, ζητήματα σχετικά με τον τρόπο επιλογής των προϊσταμένων στις υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, επικαλείται δύο αποφάσεις του Γιώργου Πιτσιλή, με ημερομηνίες 14 Δεκεμβρίου 2021 και 14 Οκτωβρίου 2026, στις οποίες γίνεται αναφορά στην «ειδική αιτιολογία» για την επιλογή προϊσταμένων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πέντε στελέχη επελέγησαν εκ νέου στις ίδιες θέσεις, ενώ οι δημοσιευμένες αποφάσεις δεν αναφέρουν αναλυτικά το σκεπτικό των επιλογών.

Το δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη στον ορισμό του Γιώργου Πιτσιλή ως προέδρου του Ανώτατου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, με απόφαση του Ιανουαρίου 2023, καθώς και στην ανανέωση της τοποθέτησης του Ιωάννη Καββαδά σε θέση γενικού διευθυντή μετά την αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών της Αρχής.

Οι αναφορές αυτές περιλαμβάνονται στην έρευνα του Documento, ενώ η ενδεχόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση «Χωριάτικο» αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.