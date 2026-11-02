Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην κοινότητα Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν διαδοχικά πλήγματα στην περιοχή, χτυπώντας αρχικά ένα σχολείο που χρησιμοποιούνταν ως κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ακολούθησε δεύτερος βομβαρδισμός, κατά τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν εννέα βόμβες και επλήγη καταφύγιο όπου είχαν αναζητήσει προστασία κάτοικοι της περιοχής.

Ζελένσκι: «Οι Ρώσοι γνώριζαν ότι εκεί διανεμόταν ανθρωπιστική βοήθεια»

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Μόσχα ότι γνώριζε τη χρήση του σχολικού κτιρίου ως σημείου παροχής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό.

«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μη γνώριζαν πως κάθε εβδομάδα, οι κάτοικοι που είχαν απομείνει στην Κομισουβάχα ελάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια σε εκείνη την τοποθεσία», υπογράμμισε στην ανάρτησή του.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, οι βομβαρδισμοί έπληξαν δύο χώρους που εξυπηρετούσαν βασικές ανάγκες των κατοίκων, ένα σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας και ένα καταφύγιο προστασίας.

«Η Μόσχα δεν επιθυμεί αποκλιμάκωση»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέδεσε τη νέα επίθεση με τη στάση της Ρωσίας απέναντι στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης του πολέμου.

Όπως υποστήριξε, ο βομβαρδισμός στην Κομισουβάχα αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι η Μόσχα «δεν επιθυμεί αποκλιμάκωση».

Ο απολογισμός των τουλάχιστον 24 νεκρών και πέντε τραυματιών προέρχεται από την ενημέρωση του Ουκρανού προέδρου, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των θυμάτων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η νέα επίθεση έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά τις συνέπειες των πολεμικών επιχειρήσεων στον άμαχο πληθυσμό της Ουκρανίας, με την περιφέρεια Ζαπορίζια να βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο των βομβαρδισμών.