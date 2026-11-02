Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στο Ποζιτάνο της Ιταλίας, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, έσπασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα δρόμου και κατέληξε να αιωρείται στο χείλος ενός γκρεμού.

Το τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή στην οδό Γκουλιέλμο Μαρκόνι, στην παραθαλάσσια πόλη της επαρχίας Σαλέρνο, που βρίσκεται στην ακτή Αμάλφι.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, στο τιμόνι βρισκόταν ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με δύναμη στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου, οι οποίες υποχώρησαν από τη σύγκρουση.

Το αυτοκίνητο σταμάτησε μια ανάσα από το κενό

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το όχημα δεν κατέληξε στον γκρεμό, αλλά ακινητοποιήθηκε σε εξαιρετικά επικίνδυνη θέση, με μέρος του να βρίσκεται πάνω από το κενό.

Ο νεαρός οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Παρότι υπέστη ισχυρό σοκ από το περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν την επικίνδυνη θέση στην οποία βρέθηκε το όχημα, με τις κατεστραμμένες προστατευτικές μπάρες να μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου παραμένουν αδιευκρίνιστες.