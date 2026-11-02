Ο Θωμάς Στρακόσα αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της σεζόν στη Super League, στην εκδήλωση του ΠΣΑΠΠ.

Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ παρέλαβε την τιμητική διάκριση, δηλώνοντας πως ελπίζει να μην είναι το τελευταίο του βραβείο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Θωμάς Στρακόσα: «Είναι μεγάλη μου τιμή και σας ευχαριστώ πολύ, διότι έχουν ψηφίσει συνάδελφοί μου. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και την κοπέλα μου που είναι πάντα κοντά και με ανέχονται.

Τον προπονητή με το σταφ του, τους συμπαίκτες μου και χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει αυτό. Είναι μεγάλη μου χαρά, ελπίζω να μην είναι το τελευταίο και να συνεχίσουμε να έχουμε μεγάλες χαρές».