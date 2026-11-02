Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στα βραβεία ΠΣΑΠΠ, όταν ο μαχητής Μάριος, ανέβηκε στη σκηνή για να βραβεύσει τον ποδοσφαιριστή που στάθηκε στο πλευρό του, τον Ανδρέα Τεττέη.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει αφιερώσει αρκετά από τα γκολ του στον Μάριο, επιλέγοντας έναν ξεχωριστό τρόπο για να του δείχνει τη συμπαράστασή του.

Κατά την βράβευση ο Μάριος είπε: «Είναι τιμή μου, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον ΠΣΑΠΠ και στον Αντρέα, ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μου και μου έδινε δύναμη να συνεχίσω. Η οικογένεια και οι φίλοι μου με βοήθησαν πάρα πολύ. Το ποδόσφαιρο πέρα από νίκες και τίτλους μπορεί να δώσει δύναμη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και ο Ανδρέας το έκανε αυτό».

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Τεττέη ανέφερε: «Το έκανα με όλη μου την καρδιά όταν έμαθα ότι χρειαζόταν βοήθεια. Μου έστειλαν οι φίλοι του μήνυμα ότι ήθελε να με δει και πήγα ο ίδιος προσωπικά στο σπίτι του να του κάνω έκπληξη. Είναι μεγάλος μαχητής και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν τον γνώρισα, έχει πάρει μερικά κιλάκια (σ.σ. γέλια). Αυτός αξίζει αυτό το βραβείο και του το αφιερώνω».