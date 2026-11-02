Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στη Σάμο, όταν σχολικό λεωφορείο που μετέφερε έξι μαθητές γυμνασίου ακινητοποιήθηκε εξαιτίας κατολισθήσεων στην περιοχή του Μαραθόκαμπου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το όχημα εγκλωβίστηκε λόγω κατολισθήσεων που είχαν σημειωθεί νωρίτερα στην περιοχή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν το ακινητοποιημένο σχολικό λεωφορείο.

Μεταφέρθηκαν με πυροσβεστικά οχήματα στα σπίτια τους

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους έξι μαθητές και τους οδήγησαν αρχικά σε ασφαλές σημείο, μακριά από το τμήμα του δρόμου που είχε επηρεαστεί από τις κατολισθήσεις.

Στη συνέχεια, τα παιδιά επιβιβάστηκαν σε πυροσβεστικά οχήματα, με τα οποία μεταφέρθηκαν στις οικίες τους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ, όπως επιβεβαίωσε η Πυροσβεστική, και οι έξι μαθητές είναι καλά στην υγεία τους.

Για την παροχή βοήθειας επιχείρησαν συνολικά πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.