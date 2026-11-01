Μια ιστορία από το παρελθόν, που σημάδεψε την οικογένειά του και τον εξόργισε ως πατέρα, αποκάλυψε ο Γιάννης Βούρος. Ο γνωστός ηθοποιός θυμήθηκε ένα δημοσίευμα πριν από περίπου 40 χρόνια, στο οποίο μια εφημερίδα είχε χαρακτηρίσει τον γιο του «τέρας», και περιέγραψε την αντίδρασή του απέναντι στη δημοσιογράφο που είχε γράψει το επίμαχο σχόλιο.

Σε συνέντευξή του στο OPEN, ο Γιάννης Βούρος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση του με τον γιο του, Στέφανο, εκφράζοντας την περηφάνια του για την πορεία και τις ικανότητές του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στους προβληματισμούς του για την τεχνητή νοημοσύνη και τη δυσκολία διάκρισης ανάμεσα στο πραγματικό και το ψεύτικο περιεχόμενο.

«Είναι ό,τι πιο δεσμευτικό και δηλητηριώδες να μην ξέρεις αν αυτό που βλέπεις είναι ψεύτικο ή πραγματικότητα», σχολίασε χαρακτηριστικά για τα social media και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η περηφάνια του Γιάννη Βούρου για τον γιο του, Στέφανο

Ο ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για τον γιο του, Στέφανο, αναφερόμενος τόσο στη σχέση τους όσο και στη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα ήθελα κι άλλα πολλά παιδιά, μ’ αρέσει η μεγάλη οικογένεια», ανέφερε, εκφράζοντας την επιθυμία του για μια μεγάλη οικογένεια.

Στη συνέχεια, στάθηκε στις επιδόσεις του Στέφανου στα social media, τονίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το συγκεκριμένο πεδίο αποτελεί για τον ίδιο ένα ξεχωριστό παράδειγμα.

«Αυτό που κάνει ο Στέφανος στα social media σε ένα λεπτό είναι μάθημα μηνών», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως από τότε που ο γιος του ήταν μικρός είχε διακρίνει σε εκείνον στοιχεία ηγετικής προσωπικότητας, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα.

«Το ήξερα, από τότε που μικρός, ότι μόνο ως leader μπορεί να βρεθεί μέσα στην κοινωνία και να αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στον πλανήτη. Και αποδεικνύεται», πρόσθεσε.

Το δημοσίευμα που τον εξόργισε: «Το παιδί μου είναι τέρας»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά του Γιάννη Βούρου σε ένα περιστατικό που είχε σημειωθεί πριν από περίπου τέσσερις δεκαετίες και αφορούσε τον γιο του, όταν εκείνος ήταν ακόμη βρέφος.

Όπως διηγήθηκε, εφημερίδα είχε δημοσιεύσει τότε ένα ιδιαίτερα προσβλητικό σχόλιο, χαρακτηρίζοντας το παιδί του «τέρας». Ο ίδιος δεν θέλησε να αφήσει αναπάντητη την αναφορά και αποφάσισε να αντιδράσει με έναν τρόπο που, όπως περιέγραψε, οδήγησε τελικά τη δημοσιογράφο σε ανασκευή.

«Πήρα τον Στέφανο σαν βρέφος και τον πήγα στη συγκεκριμένη δημοσιογράφο και μετά ανασκεύασε στην εφημερίδα», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Με αυτή την κίνηση, ο Γιάννης Βούρος θέλησε να δείξει στη συντάκτρια του δημοσιεύματος το παιδί για το οποίο είχε γράψει το συγκεκριμένο σχόλιο. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια η εφημερίδα προχώρησε σε ανασκευή, κλείνοντας έτσι ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει την έντονη αντίδρασή του.