Ο Σωτήρης Κοντούρης ήταν ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία του καλύτερου νέου ποδοσφαιριστή, στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Ο Κοντούρης ξεκίνησε την περσινή σεζόν στον Παναιτωλικό, πριν μετακομίσει στον Παναθηναϊκό στα μισά την περσινής σεζόν.

Παραλαμβάνοντας τη διάκριση, ευχαρίστησε τον ΠΣΑΠΠ και αφιέρωσε το βραβείο στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Αρχικά να ευχαριστήσω τον ΠΣΑΠΠ για την τιμή απόψε και τους συμπαίκτες, όσους με ψήφισαν. Μεγάλη τιμή για εμένα.

Ευχαριστώ τον Παναιτωλικό και τον Παναθηναϊκό, τους προπονητές μου και όσους με έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Το βραβείο είναι αφιερωμένο στην οικογένειά μου και σε όσους είναι καθημερινά δίπλα μου, με στηρίζουν και με βοηθούν να γίνομαι καλύτερος».