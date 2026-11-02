Ισόπαλοι με 1-1 αναδείχθηκαν Καλαμάτα και Ηρακλής στη Νίκαια, στην αναμέτρηση που έκλεισε την 9η αγωνιστική της Super League. Με τον βαθμό αυτό η Καλαμάτα έπιασε την Κηφισιά στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 11 βαθμούς, ενώ ο Ηρακλής ακολουθεί με 10 βαθμούς.

Οι δύο ομάδες είχαν κάποιες καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να απειλούν με τον Μορέιρα, ο οποίος δημιούργησε επικίνδυνες καταστάσεις. Ο Κουρμινόφσκι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις σέντρες του συμπαίκτη του, ενώ στο 7’ ο Σίλβα υποχρέωσε τον Γκέλιο σε επέμβαση.

Τρία λεπτά αργότερα ο Μάρκες με σουτ έστειλε την μπάλα λίγο άουτ, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Σουρλή στο 26’.

Η Καλαμάτα συνέχισε να ψάχνει το γκολ, χωρίς αποτέλεσμα,. Στο 40’ ο Χάμζα βρέθηκε απέναντι από τον Αθανασιάδη, αλλά ο Νανού απομάκρυνε σωτήρια πάνω στη γραμμή.

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα οι δύο ομάδες μπήκαν ακόμη πιο δυνατά για να πετύχουν το γκολ και πρώτη το βρήκε η Καλαμάτα, όταν στο 54’ ο Κουρμινόφσκι από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη.

Τρία λεπτά αργότερα στο 57’, ο Ηρακλής κατάφερε να ισοφαρίσει, όταν ο Νανού μέσα από την περιοχή νίκησε τον Γκέλιο για το 1-1.

Στα υπόλοιπα λεπτά της αναμέτρησης ο ρυθμός του αγώνα έπεσε και δεν έγινε η μεγάλη φάση με αποτέλεσμα να μείνει το 1-1 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Γκέλιος, Καλουτσικίδης Στρούγγης Ροντρίγκες Αλόνσο (46’ Χατζηθεοδωρίδης), Καρεάσο (46’ Ντιαρά) Πινέιρο (79’ Μιράντα), Σίγκουρντσον Μορέιρα Χάμζα (74’ Κατάλντι), Κουρμινόφσκι (64’ Μπολίβαρ).

ΗΡΑΚΛΗΣ: Αθανασιάδης, Βούρος Πίνια Σόρια, Νανού Τσάκλα Σουρλής (81’ Μιρ) Κράιντς, Σίλβα (74’ Χρομάντα) Μπάρσενας (46’ Νιζέ), Μάρκες.