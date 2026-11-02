Η βασίλισσα Σοφία γίνεται σήμερα 88 ετών και, πίσω από τις επίσημες εμφανίσεις και τις δεκαετίες παρουσίας της στη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, υπάρχει μια γυναίκα με μια εντυπωσιακά πολυδιάστατη ζωή.

Γεννήθηκε στην Αθήνα, έζησε την παιδική της ηλικία σε διαφορετικές χώρες εξαιτίας του πολέμου, σπούδασε αρχαιολογία, συμμετείχε στην ελληνική ομάδα ιστιοπλοΐας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, ενώ η γκαρνταρόμπα της περιλαμβάνει δημιουργίες του Valentino που σήμερα αντιμετωπίζονται ως πραγματικά κομμάτια μόδας-αρχείου.

Η μητέρα του βασιλιά Φελίπε έχει συνδέσει το όνομά της με μια συγκεκριμένη αισθητική: κομψά σύνολα, προσεγμένες γραμμές, διακριτικά χρώματα και κοσμήματα που δεν χρειάζονται υπερβολές για να ξεχωρίσουν.

Η σχέση της με τον Ιταλό σχεδιαστή Valentino Garavani, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2026, διήρκεσε δεκαετίες και διαμόρφωσε ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας εικόνας της. Ωστόσο, η μόδα είναι μόνο ένα από τα στοιχεία που κάνουν την προσωπικότητά της ξεχωριστή.

Από την Αθήνα και την εξορία στην ελληνική βασιλική οικογένεια

Η Σοφία γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1938 στην Αθήνα, ως πρωτότοκη κόρη του βασιλιά Παύλου και της βασίλισσας Φρειδερίκης της Ελλάδας. Η παιδική της ηλικία, όμως, δεν είχε τη σταθερότητα που θα περίμενε κανείς από ένα κορίτσι που γεννήθηκε σε βασιλικό περιβάλλον.

Μετά την εισβολή των ιταλικών δυνάμεων στην Ελλάδα, η οικογένειά της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα. Η μικρή Σοφία έζησε σε διαφορετικά σημεία της Μεσογείου και της Αφρικής, μεταξύ άλλων στην Κρήτη, την Αλεξάνδρεια, το Κάιρο και το Κέιπ Τάουν, προτού επιστρέψει στην Ελλάδα το 1946.

Αργότερα φοίτησε στο γερμανικό οικοτροφείο Schloss Salem, όπου η καθημερινότητα ήταν ιδιαίτερα πειθαρχημένη. Η εκπαίδευση εκεί δεν περιοριζόταν στα μαθήματα, καθώς οι μαθητές αναλάμβαναν και πρακτικές εργασίες, από το στρώσιμο των κρεβατιών και το σερβίρισμα των γευμάτων μέχρι το πλύσιμο των πιάτων. Η εμπειρία αυτή, συνέβαλε στη διαμόρφωση της πειθαρχίας που χαρακτήρισε αργότερα τη ζωή της.

Υπάρχει, μάλιστα, μια λεπτομέρεια από τα παιδικά της χρόνια που φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο έμαθε να διαχειρίζεται τις δυσκολίες. Σε ηλικία μόλις έξι ετών, ενώ βρισκόταν στην εξορία στο Κάιρο, χρειάστηκε να υποβληθεί σε εξαγωγή δοντιού. Παρά τον πόνο και το πρήξιμο, έπρεπε να συνοδεύσει την οικογένειά της σε δημόσια εμφάνιση στον ιππόδρομο, χωρίς να δείξει τη δυσφορία της.

Χρόνια αργότερα, περιέγραψε αυτή την εμπειρία με τη λέξη «aguantoformo» που στα ελληνικά μεταφράζεται ανθεκτική στον πόνο, έναν δικό της τρόπο να περιγράψει την υπομονή και την αντοχή απέναντι σε όσα δεν μπορείς να αλλάξεις.

Η αρχαιολογία δεν ήταν απλώς ένα ενδιαφέρον της

Μία από τις λιγότερο γνωστές πλευρές της βασίλισσας Σοφίας είναι η ενασχόλησή της με την αρχαιολογία. Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, σπούδασε παιδοκομία, μουσική και αρχαιολογία, ενώ εργάστηκε και ως νοσοκόμα. Η αγάπη της για την ιστορία και τον αρχαίο κόσμο δεν έμεινε σε επίπεδο προσωπικής αναζήτησης.

Μαζί με την αδελφή της, πριγκίπισσα Ειρήνη, συνέγραψε δύο αρχαιολογικές μελέτες, με τίτλους «Miscelánea arqueológica» και «Cerámica en Decelia». Οι εργασίες τους συνδέονταν με την περιοχή της Δεκέλειας, όπου είχαν τη δυνατότητα να μελετήσουν αρχαιολογικά ευρήματα και να ασχοληθούν με την έρευνα πεδίου.

Τα δύο έργα εκδόθηκαν αργότερα μαζί σε έναν τόμο με τίτλο «En Decelia», αποκαλύπτοντας μια πλευρά της ζωής των δύο αδελφών που ελάχιστα συνδέεται με τη συνηθισμένη εικόνα τους στις βασιλικές εκδηλώσεις.

Η Σοφία δεν εγκατέλειψε ποτέ το ενδιαφέρον της για τον πολιτισμό. Είναι ακαδημαϊκό μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Σαν Φερνάντο και της Βασιλικής Ακαδημίας Ιστορίας, ενώ έχει λάβει τιμητικούς διδακτορικούς τίτλους από πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες.

Η θέση στην ελληνική ολυμπιακή ομάδα που λίγοι γνωρίζουν

Πριν γίνει η βασίλισσα της Ισπανίας, η Σοφία είχε μια θέση που δύσκολα θα φανταζόταν κανείς συνδέοντας το όνομά της αποκλειστικά με τα ανάκτορα. Το 1960 συμμετείχε ως αναπληρωματική αθλήτρια στην ελληνική ομάδα ιστιοπλοΐας, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.

Η σχέση της με τον αθλητισμό και τη θάλασσα είχε ξεκινήσει από νωρίς. Η ιστιοπλοΐα ήταν μια δραστηριότητα που γνώριζε καλά, ενώ η αγάπη της για το φυσικό περιβάλλον παρέμεινε σταθερή και στην ενήλικη ζωή της. Δεν είναι τυχαίο ότι η Μαγιόρκα και το παλάτι Marivent συνδέθηκαν για χρόνια με τις καλοκαιρινές της διαμονές.

Valentino: Η μεγάλη σχέση της βασίλισσας Σοφίας με την υψηλή ραπτική

Αν υπάρχει ένας σχεδιαστής που συνδέθηκε περισσότερο από κάθε άλλον με το προσωπικό στιλ της βασίλισσας Σοφίας, αυτός είναι ο Valentino. Η συνεργασία και η εμπιστοσύνη της προς τον Ιταλό δημιουργό ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1970 και συνεχίστηκαν για πολλά χρόνια, με τις δημιουργίες του να αποτελούν σταθερή επιλογή για επίσημες εμφανίσεις, βασιλικούς γάμους και κρατικά δείπνα.

Στην γκαρνταρόμπα της υπάρχουν φορέματα που έχουν συνδεθεί με σημαντικές στιγμές της ευρωπαϊκής βασιλικής ζωής. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το πράσινο φόρεμα που επέλεξε για το επίσημο δείπνο πριν από τον γάμο της κόρης της, ινφάντας Έλενας, στη Σεβίλλη το 1995.

Για το δείπνο στο κάστρο του Ουίνδσορ, το 1986, είχε φορέσει επίσης μια εντυπωσιακή δημιουργία του σχεδιαστή, με κεντήματα και διακοσμητικά στοιχεία που ξεχώριζαν πάνω στο λευκό ύφασμα.

Ιδιαίτερη θέση έχει και το εμβληματικό κόκκινο Valentino, το οποίο επέλεξε για το επίσημο δείπνο προς τιμήν του Νικολά Σαρκοζί και της συζύγου του, Κάρλα Μπρούνι, κατά την επίσκεψή τους στην Ισπανία.

Η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και η Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί παρευρίσκονται σε επίσημο δείπνο προς τιμήν του Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί, στο Βασιλικό Ανάκτορο της Μαδρίτης

Credit line: NIVIERE / Sipa Press / Profimedia

Η επιλογή της δεν ήταν τυχαία: το κόκκινο είναι το χρώμα που συνδέθηκε περισσότερο από κάθε άλλο με τον σχεδιαστή, ενώ η βασίλισσα το συνδύασε με διαμάντια και ρουμπίνια.

Η σχέση της με τον Valentino έχει αποκτήσει πλέον και μια δεύτερη διάσταση. Ορισμένες από τις παλαιότερες δημιουργίες του έχουν φορεθεί από τη βασίλισσα Λετίθια, η οποία έχει δανειστεί κομμάτια από την ιστορική γκαρνταρόμπα της πεθεράς της. Έτσι, φορέματα που είχαν επιλεγεί για επίσημες περιστάσεις πριν από δεκαετίες αποκτούν νέα ζωή, χωρίς να χάνουν την ιστορία τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον συνομιλεί με τον τότε βασιλιά της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, ενώ η σύζυγός του, Χίλαρι Κλίντον, ανταλλάσσει χαμόγελα με τη βασίλισσα Σοφία, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του αμερικανικού προεδρικού ζεύγους στη Μαδρίτη, στις 2 Δεκεμβρίου 1995. Η φωτογραφία τραβήχτηκε λίγο πριν από το επίσημο δείπνο προς τιμήν των Κλίντον στο Βασιλικό Ανάκτορο.

Οι Beatles, ο Bach και η αδυναμία της στη μουσική

Η μουσική είναι μια ακόμη μεγάλη αγάπη της βασίλισσας Σοφίας. Η κλασική μουσική βρίσκεται σταθερά στις προτιμήσεις της, με συνθέτες όπως ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και ο Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ να έχουν ιδιαίτερη θέση στη λίστα της. Έχει επίσης εκφράσει την εκτίμησή της για τον Μίκη Θεοδωράκη, ενώ διατηρούσε στενή σχέση με σημαντικές προσωπικότητες της κλασικής μουσικής, όπως ο Γεχούντι Μενουχίν και ο Μστισλάβ Ροστροπόβιτς.

Η μουσική της πλευρά, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις μεγάλες συμφωνικές συνθέσεις. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αποκαλύψει ότι προτιμά τους Beatles από τους Rolling Stones, παρότι δεν κρύβει τη συμπάθειά της και για το συγκρότημα του Μικ Τζάγκερ. Ακούει επίσης τζαζ και φλαμένκο, ενώ έχει εκφράσει την αγάπη της για τη μουσική ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Οι μικρές συνήθειες που αποκαλύπτουν τον χαρακτήρα της

Η βασίλισσα Σοφία έχει και μια σειρά από προσωπικές συνήθειες που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές έξω από την Ισπανία. Δεν καταναλώνει κρέας, αν και τρώει ψάρι, ενώ η ίδια και η αδελφή της Ειρήνη είχαν αποφασίσει να μην τρώνε κρέας μετά τον θάνατο του πατέρα τους. Ανάμεσα στα φαγητά που της αρέσουν έχουν αναφερθεί η τορτίγια πατάτας, το γκασπάτσο, η παέγια και η σοκολάτα.

Η αγάπη της για τα ζώα είναι εξίσου χαρακτηριστική. Έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους σκύλους, ενώ έχει εκφράσει την αντίθεσή της στο κυνήγι και στις δραστηριότητες που προκαλούν πόνο στα ζώα. Σε παλαιότερες εμφανίσεις της έχει μάλιστα καταγραφεί να μαζεύει σκουπίδια σε παραλίες, μια συνήθεια που συνδέεται με την περιβαλλοντική της ευαισθησία.

Στον ελεύθερο χρόνο της απολαμβάνει να σχεδιάζει, κυρίως όταν βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, ενώ έχει ιδιαίτερη αδυναμία στις πένες και στα εργαλεία γραφής. Διαβάζει καθημερινά εφημερίδες και παρακολουθεί την επικαιρότητα, ενώ της αρέσει να βλέπει ταινίες στην πρωτότυπη γλώσσα τους. Γνωρίζει ελληνικά, ισπανικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Ακόμη και το χαρακτηριστικό χτένισμά της έχει μια πολύ προσωπική εξήγηση. Η ίδια έχει πει ότι επιλέγει να διατηρεί το συγκεκριμένο στιλ επειδή θεωρεί πως ταιριάζει στο σχήμα του προσώπου της. Πρόκειται για μια μικρή λεπτομέρεια που δείχνει πόσο σταθερή είναι στις προσωπικές της επιλογές, ακόμη και όταν πρόκειται για την εμφάνισή της.

Στα 88 της, με μια χρονιά γεμάτη ταξίδια και απώλειες

Τα φετινά γενέθλια βρίσκουν τη βασίλισσα Σοφία σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να διατηρεί ενεργό ρόλο στις υποχρεώσεις της ισπανικής βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με την ισπανική έκδοση του περιοδικού ¡Hola!, μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες ταξίδεψε σε σχεδόν 20 πόλεις, σε τρεις ηπείρους, με την ατζέντα της να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, τη Λυών, το Λονδίνο, τη Στοκχόλμη, τη Νέα Ορλεάνη και πρόσφατα την Αρμενία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχε σε εκδηλώσεις για την ιστορική σχέση Ισπανίας και Αμερικής, ενώ στο Μαϊάμι βρέθηκε και στο τουρνουά τένις Miami Open, όπου έδειξε προσωπικά την υποστήριξή της στον Κάρλος Αλκαράθ. Στο Λονδίνο επισκέφθηκε την έκθεση για τον ζωγράφο Φρανθίσκο ντε Θουρμπαράν στην National Gallery, ενώ στη Στοκχόλμη έδωσε το «παρών» στα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου ΙΣΤ΄ Γουσταύου, επιλέγοντας για την περίσταση την ιστορική τιάρα με τα κοχύλια του οίκου Mellerio.

Η χρονιά, ωστόσο, είχε και ένα ιδιαίτερα δύσκολο προσωπικό κεφάλαιο. Τον Ιανουάριο έχασε την αδελφή της, πριγκίπισσα Ειρήνη, με την οποία είχε μοιραστεί μεγάλο μέρος της ζωής της, αλλά και τη στενή της φίλη Τατιάνα Ράντζιγουιλ, που έφυγε από τη ζωή λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Οι δύο γυναίκες ανήκαν στον πολύ στενό κύκλο της και η απουσία τους είναι πλέον αισθητή στην καθημερινότητά της.

Η σημερινή επέτειος δεν συνοδεύεται από μεγάλη δημόσια γιορτή. Η βασίλισσα Σοφία ακύρωσε επίσης την παρουσία της σε προγραμματισμένη φιλανθρωπική συναυλία στην Τενερίφη, μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία. Η επίσημη δραστηριότητά της, πάντως, συνεχίζεται, με προγραμματισμένη μετάβαση στο Σαν Φερνάντο του Κάδιθ την Παρασκευή, όπου θα παραστεί στην τελετή παράδοσης της Εθνικής Σημαίας στο Σώμα Πεζοναυτών.

Στα 88 της χρόνια, η Σοφία εξακολουθεί να κινείται ανάμεσα σε δύο κόσμους: εκείνον της βασιλικής εκπροσώπησης και εκείνον των προσωπικών ενδιαφερόντων που τη συνοδεύουν από τα νεανικά της χρόνια. Η αρχαιολογία, η μουσική, η αγάπη για τη θάλασσα και η ξεχωριστή γκαρνταρόμπα της συνθέτουν μια εικόνα πολύ πιο σύνθετη από εκείνη μιας γυναίκας που απλώς πέρασε δεκαετίες δίπλα στον ισπανικό θρόνο.