Ο επιθετικός της Ισπανικής Τενερίφης, Χεσούς Ντε Μιγκέλ, βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από μια πολύ σκληρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης των δύο ομάδων, όταν ο Ισπανός επιθετικός δέχθηκε ένα δυνατό χτύπημα στο στήθος από το γόνατο του αντίπαλου γκολκίπερ, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Ο Ντε Μιγκέλ έχασε αμέσως τις αισθήσεις του, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στον αγωνιστικό χώρο. Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να προχωρήσει σε προσπάθειες ανάνηψης, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife – Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Περίπου πέντε λεπτά αργότερα, ασθενοφόρο εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και τον μετέφερε εκτός γηπέδου. Σύμφωνα με τη Marca, ο ποδοσφαιριστής έχει πλέον ανακτήσει την αυτόνομη αναπνοή του, χωρίς μηχανική υποστήριξη, αν και δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

🚨Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria después del fuerte impacto recibido en el encuentro ante el Andorra. El futbolista recuperó el pulso gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas por los servicios médicos [Vía @martintravieso ] https://t.co/aaL2xu558D — Aaron Domínguez (@Aaronvalden77) November 2, 2026

Ο Οβόνο αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για τη φάση, ενώ η αναμέτρηση δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο διαιτητής αποφάσισε να τη διακόψει πριν από την λήξη.