Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης ράγισε καρδιές στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ, διαβάζοντας το μήνυμά του για τον μικρό Δημήτρη, ένα παιδί που έδωσε τη δική του γενναία μάχη με το νευροβλάστωμα, μια σπάνια μορφή καρκίνου που προσβάλλει κυρίως βρέφη και μικρά παιδιά.

Ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ δεν μπόρεσε να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση, αποχαιρετώντας τον Δημήτρη, για τον οποίο μάλιστα πριν περίπου έναν χρόνο είχε ξεκινήσει προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των εξόδων της θεραπείας του.

Ο Χατζηγιοβάνης είχε προσφέρει τότε 12.500 ευρώ, καλύπτοντας το ποσό που απαιτούνταν για την προσπάθεια του μικρού, αλλά παρά τη μεγάλη μάχη που έδωσε, ο Δημήτρης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο ποδοσφαιριστής, μέσα από το μήνυμά του, υπογράμμισε πως θα συνεχίσει να προσφέρει τη βοήθειά του όπου και όποτε μπορεί, κλείνοντας με τη φράση: «Το καλό πάντα θα νικά».