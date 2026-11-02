Η κηδεία του 29χρονου Αντουάν ντε Μασί θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο Μονακό, με τον πατέρα του να αμφισβητεί ανοιχτά τις συνθήκες του θανάτου του και να ζητά να αποκαλυφθεί τι συνέβη στον γιο του. Ο νεαρός ήταν δεύτερος εξάδελφος του πρίγκιπα Αλβέρτου και εγγονός της πριγκίπισσας Αντουανέτ.

Ο βαρόνος Κριστιάν ντε Μασί επιβεβαίωσε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το πρωί της Τετάρτης στον καθεδρικό ναό της Αμώμου Συλλήψεως στο Μονακό. Το προηγούμενο βράδυ θα πραγματοποιηθεί αγρυπνία στο παρεκκλήσι του Πριγκιπικού Παλατιού, όπου συγγενείς και φίλοι θα συγκεντρωθούν για να αποχαιρετήσουν τον 29χρονο.

«Για να τον αποχαιρετήσουν, θα έρθουν στο Μονακό ο Αργεντινός προπονητής του, Λεάντρο Γκούμπλερ, καθώς και αρκετοί φίλοι του από το Μαϊάμι, όπου είχε αναπτύξει το ταλέντο του», ανέφερε ο πατέρας του, μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Η ζωή του Αντουάν ντε Μασί και το όνειρο του τένις

Ο Αντουάν είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στο τένις. Σε ηλικία οκτώ ετών εγκαταστάθηκε μαζί με τον πατέρα του στο Μαϊάμι, με στόχο να εξελιχθεί σε επαγγελματία αθλητή. Μετά την πανδημία επέστρεψε για ένα διάστημα στο Μονακό, όπου έζησε με τη μητέρα του.

Ένας τραυματισμός στον καρπό, ωστόσο, έβαλε τέλος στις προσπάθειές του να συνεχίσει την αθλητική του πορεία. Ο Κριστιάν ντε Μασί περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο γιος του, εξηγώντας ότι η κατάστασή του επιδεινώθηκε περίπου έναν μήνα μετά την επιστροφή του στο Πριγκιπάτο. Τότε αποφάσισε να τον μεταφέρει στη Ζυρίχη, προκειμένου να εξεταστεί από χειρουργό.

«Έναν μήνα αργότερα, όταν επέστρεψε στο Μονακό, η κατάστασή του χειροτέρεψε και έτσι τον πήγα στη Ζυρίχη, στην Ελβετία. Ωστόσο, ο χειρουργός μάς είπε ότι είχε περάσει τόσος καιρός… Ο Αντουάν προσπάθησε τρεις φορές να επιστρέψει στα γήπεδα, αλλά κατάλαβε ότι το τένις είχε τελειώσει για εκείνον», ανέφερε.

Μετά την εγκατάλειψη του πρωταθλητισμού, ο νεαρός συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι και στη συνέχεια ασχολήθηκε με τον επιχειρηματικό χώρο. Μαζί με έναν Σέρβο συνεργάτη δημιούργησε εφαρμογή πληρωμών για καταστήματα στο Μονακό. Όπως αποκάλυψε ο πατέρας του, η επιχειρηματική τους πρόταση είχε λάβει έγκριση λίγες μόλις ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Τι υποστηρίζει ο πατέρας του για τον θάνατό του

Ο Αντουάν ντε Μασί βρέθηκε νεκρός στις 25 Οκτωβρίου, σε πάρκο της περιοχής Λαρβότο στο Μονακό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, είχε πέσει από ύψος περίπου 13 μέτρων, σε κήπο πίσω από τον παραθαλάσσιο δρόμο της περιοχής.

Η οικογένειά του αναζήτησε τον 29χρονο όταν εκείνος δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένο οικογενειακό γεύμα. Τοπικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι είχε καταγραφεί η παρουσία του μαζί με έναν άνδρα κατά την αποχώρησή τους από νυχτερινό κέντρο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο συγκεκριμένος άνδρας συνελήφθη στη συνέχεια.

Ο εισαγγελέας Στεφάν Τιμπό, σε δηλώσεις του στη Monaco-Matin, διευκρίνισε ότι ο Ουκρανός υπήκοος δεν έχει λάβει ακόμη συγκεκριμένη νομική ιδιότητα στην υπόθεση, καθώς εξετάζεται η εμπλοκή του. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο ατυχήματος.

Ο πατέρας του 29χρονου, ωστόσο, απορρίπτει αυτή την εκδοχή. Μιλώντας στην Corriere della Sera, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ήταν ατύχημα ούτε αυτοκτονία, τίποτα από αυτά. Δεν μπορώ, όμως, να μιλήσω τώρα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα».

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός.

Το μήνυμα του πρίγκιπα Αλβέρτου και της Σαρλίν

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ και η πριγκίπισσα Σαρλίν είχαν ανακοινώσει τον θάνατο του συγγενή τους στις 26 Οκτωβρίου, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλεια.

«Οι Γαληνότατοι Υψηλότητες, ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ και η πριγκίπισσα Σαρλίν, πληροφορήθηκαν με μεγάλη θλίψη τον θάνατο του Αντουάν ντε Μασί, 29 ετών, εγγονού της πριγκίπισσας Αντουανέτ, μεγαλύτερης αδελφής του πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄», ανέφερε η ανακοίνωση.

Στο μήνυμα γινόταν επίσης αναφορά στην αγάπη του Αντουάν για το τένις και στη μακρά σχέση της οικογένειάς του με το άθλημα στο Μονακό.

«Λάτρης του τένις, ανήκε σε μια οικογένεια η ιστορία της οποίας συνδέεται στενά με το συγκεκριμένο άθλημα στο Πριγκιπάτο», σημειωνόταν χαρακτηριστικά.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος και η σύζυγός του εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στους γονείς, τους συγγενείς και τους φίλους του 29χρονου, απευθύνοντας τα συλλυπητήριά τους για την απώλειά του.

Ο Αντουάν ήταν γιος του βαρόνου Κριστιάν ντε Μασί και της Σεσίλ Ζελαμπάλ. Από την πλευρά της οικογένειάς του, ήταν εγγονός της πριγκίπισσας Αντουανέτ και δεύτερος εξάδελφος του πρίγκιπα Αλβέρτου Β.