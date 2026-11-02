Δύο καταγγελίες μέσω email, τον Ιούλιο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, αποτέλεσαν την αφετηρία για τη διερεύνηση της υπόθεσης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με επικεφαλής τον 37χρονο Κωνσταντίνο Φιρινίδη. Οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες για εξαπάτηση πολιτών μέσω δωρεών που φέρεται να συγκεντρώνονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τα δύο πανομοιότυπα μηνύματα είχαν θέμα «Διαφάνεια και Νομιμότητα Μ.Κ.Ο.-Παιδική Χαρά» και έθεταν ερωτήματα για τη διοίκηση της οργάνωσης, τη διαχείριση των χρημάτων και την απουσία επαρκών πληροφοριών από την ιστοσελίδα της. Στις καταγγελίες γινόταν, μεταξύ άλλων, αναφορά σε προφίλ με το όνομα «Jessica Brown», για το οποίο εκφράζονταν αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητά του.

Οι συγκεκριμένες αναφορές, μαζί με καταγγελία που διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσαν την αφετηρία της αστυνομικής έρευνας.

Τα εισοδήματα του 37χρονου και οι 260.000 συναλλαγές

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News του Mega, ο 37χρονος δήλωνε το 2018 εισόδημα 3.992,80 ευρώ από επιδόματα ανεργίας. Το 2025, το ποσό που εμφανίζεται για επαγγελματική δραστηριότητα ανέρχεται σε 146.601,67 ευρώ.

Η οικονομική εικόνα που παρουσιάστηκε για τα έτη 2018-2025 έχει ως εξής:

2018: 3.992,80 ευρώ από επιδόματα ανεργίας

3.992,80 ευρώ από επιδόματα ανεργίας 2019: 2.000 ευρώ από επιδόματα ανεργίας

2.000 ευρώ από επιδόματα ανεργίας 2020: Δεν αναγράφεται ποσό ή πηγή εισοδήματος

Δεν αναγράφεται ποσό ή πηγή εισοδήματος 2021: 3.202,60 ευρώ από μισθοδοσία

3.202,60 ευρώ από μισθοδοσία 2022: 15.146,21 ευρώ από μισθοδοσία

15.146,21 ευρώ από μισθοδοσία 2023: 29.178,19 ευρώ από επαγγελματική δραστηριότητα

29.178,19 ευρώ από επαγγελματική δραστηριότητα 2024: 295,03 ευρώ από επαγγελματική δραστηριότητα

295,03 ευρώ από επαγγελματική δραστηριότητα 2025: 146.601,67 ευρώ από επαγγελματική δραστηριότητα

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει περίπου 260.000 χρηματικές συναλλαγές, οι οποίες εξετάστηκαν σε συνεργασία με την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Στόχος είναι να αποτυπωθεί η διαδρομή των δωρεών και να διαπιστωθεί ποια ποσά διατέθηκαν πράγματι για τις ανάγκες των παιδιών.

Οι κουμπαράδες και οι εκκλήσεις για δωρεές

Ένα ακόμη σκέλος της έρευνας αφορά χρήματα που φέρεται να συγκεντρώνονταν μέσω κουμπαράδων σε νυχτερινά κέντρα και εκδηλώσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν στο Live News, οι συγκεκριμένες δράσεις ενδέχεται να απέφεραν επιπλέον 300.000 έως 400.000 ευρώ.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης αναρτήσεις με φωτογραφίες παιδιών, εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια και ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση συγκεντρώσεων χρημάτων, μετά τις οποίες φέρεται να ακολουθούσαν νέες εκκλήσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχονται και επιχειρήσεις που συνδέονται με εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η 35χρονη σύντροφος και το ιστορικό της υπόθεσης

Στην έρευνα περιλαμβάνεται και η 35χρονη σύντροφος του 37χρονου, η οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε προηγούμενη εμπειρία από τη συμμετοχή της σε άλλη ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη. Για την ίδια είχαν υποβληθεί μηνύσεις το 2018 και το 2021 από την πρόεδρο της συγκεκριμένης οργάνωσης, με αναφορές σε αδικήματα όπως πλαστογραφία, υπεξαίρεση και απάτη.

Το χρονικό της «Παιδικής Χαράς» περιλαμβάνει δημόσιες εμφανίσεις από το 2013, σύσταση με τη μορφή αστικής εταιρείας τον Μάρτιο του 2015 και έναρξη συγκέντρωσης δωρεών τον Οκτώβριο του 2018. Η εισαγγελική διερεύνηση των καταγγελιών ξεκίνησε το 2025.

Οι Αρχές εξετάζουν, τέλος, τα ευρήματα από τις παρακολουθήσεις των εμπλεκομένων και την οικονομική τους δραστηριότητα. Στο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά σε πολυτελή αυτοκίνητα, διαμονές σε ακριβά ξενοδοχεία και υψηλές δαπάνες διασκέδασης. Βασικό ζητούμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν τα χρήματα που συγκεντρώνονταν από πολίτες για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο προσφέρθηκαν.