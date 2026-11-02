Ένα από τα πιο ιδιαίτερα βασιλικά κοσμήματα της βρετανικής αριστοκρατίας, μια εντυπωσιακή τιάρα Cartier με μαύρα οπάλια και διαμάντια, βγαίνει σε δημοπρασία στις 11 Νοεμβρίου στη Γενεύη, με την εκτιμώμενη αξία της να κυμαίνεται από 847.000 έως περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ ( 1,1 εκατομμύριο ελβετικά φράγκα).

Το κόσμημα, που δημιουργήθηκε περίπου το 1937 για τη Μαίρη Κάβεντις, μετέπειτα δούκισσα του Ντέβονσαϊρ, έχει συνδεθεί με μία από τις σημαντικότερες τελετές της σύγχρονης βρετανικής μοναρχίας: τη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ το 1953.

Η ιστορία του, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη βασιλική τελετή. Τα πολύτιμα οπάλια προέρχονται από την Αυστραλία, ο σχεδιασμός του επιτρέπει να φορεθεί με διαφορετικούς τρόπους, ενώ η πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του έγινε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν το επέλεξε η σκηνοθέτις Έμεραλντ Φένελ για την πρεμιέρα της ταινίας της «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στο Λονδίνο.

Τα έξι αυστραλιανά οπάλια και η δημιουργία του Cartier

Ο οίκος Cartier δημιούργησε το κόσμημα περίπου το 1937 για τη Μαίρη Κάβεντις, η οποία τότε έφερε τον τίτλο της μαρκησίας του Χάρτινγκτον. Ο σύζυγός της, Έντουαρντ Κάβεντις, ήταν ο διάδοχος του δουκάτου του Ντέβονσαϊρ και είχε αναλάβει κυβερνητικά καθήκοντα στη Βρετανία.

Η ιστορία των λίθων που κοσμούν το κόσμημα ξεκινά από ένα ταξίδι στην άλλη άκρη του κόσμου. Το 1936 και το 1937, το ζευγάρι πραγματοποίησε επίσημη περιοδεία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με την οικογενειακή παράδοση που καταγράφεται στον κατάλογο της δημοπρασίας, τους προσφέρθηκαν έξι εξαιρετικά μαύρα οπάλια. Η Μαίρη Κάβεντις τα έδωσε στον Cartier, ώστε να ενσωματωθούν σε ένα κόσμημα σχεδιασμένο ειδικά για εκείνη.

Η επιλογή των οπαλίων δεν ήταν τυχαία. Η Αυστραλία αποτελεί τη σημαντικότερη χώρα προέλευσης αυτών των πολύτιμων λίθων, οι οποίοι ξεχωρίζουν για το παιχνίδι των χρωμάτων που εμφανίζεται στην επιφάνειά τους. Παρά τη σκούρα βάση τους, τα μαύρα οπάλια μπορούν να εμφανίζουν έντονες μπλε, πράσινες και κόκκινες ανταύγειες, ανάλογα με το φως και τη γωνία από την οποία τα κοιτάζει κανείς.

Η δημιουργία του Cartier συνδύασε τους έξι λίθους με διαμάντια διαφορετικών κοπών. Το μπροστινό μέρος τονίζεται από ένα διαμάντι σε σχήμα αχλαδιού, ενώ γύρω από τα οπάλια υπάρχουν παλαιάς κοπής διαμάντια και μικρότερες baguette πέτρες. Το αποτέλεσμα είναι ένα κόσμημα με έντονο χαρακτήρα Art Deco, που διατηρεί τη γεωμετρική αισθητική της περιόδου χωρίς να χάνει τη μεγαλοπρέπειά του.

Η Sotheby’s εκτιμά ότι η παραγγελία έγινε πιθανότατα στο πλαίσιο της στέψης του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ΄ το 1937. Εκείνη την περίοδο, ο Cartier στο Λονδίνο δεχόταν σημαντικές παραγγελίες για τη βρετανική αριστοκρατία, με τους σχεδιαστές του να πειραματίζονται με ασυνήθιστους πολύτιμους λίθους και νέες μορφές κοσμημάτων.

Το κόσμημα που συνόδευσε τη Μαίρη Κάβεντις στη στέψη της Ελισάβετ

Η πιο σημαντική στιγμή στην ιστορία του συνδέεται με τη στέψη της Ελισάβετ Β΄, στις 2 Ιουνίου 1953. Η Μαίρη Κάβεντις είχε πλέον τον τίτλο της χήρας δούκισσας του Ντέβονσαϊρ και κατείχε μια ιδιαίτερα σημαντική θέση στη βασιλική αυλή: ήταν Mistress of the Robes, δηλαδή η ανώτερη αξιωματούχος που είχε την ευθύνη για την επίσημη ενδυμασία της βασίλισσας.

Ο ρόλος της στη στέψη ήταν ουσιαστικός. Περπατούσε πίσω από τη νεαρή βασίλισσα και τις γυναίκες που κρατούσαν την ουρά του φορέματός της, ενώ τη βοηθούσε στις αλλαγές ενδυμασίας και στα επιμέρους τελετουργικά της ημέρας.

Για την περίσταση, η Κάβεντις επέλεξε να φορέσει το δημιούργημα του Cartier ως κολιέ, συνδυάζοντάς το με μια διαφορετική, ιστορική διαμαντένια τιάρα της οικογένειας του Ντέβονσαϊρ, γνωστή ως Devonshire palmette tiara. Η διάκριση έχει σημασία, καθώς το κόσμημα με τα μαύρα οπάλια δεν φορέθηκε ως τιάρα στη συγκεκριμένη τελετή, αλλά ως εντυπωσιακό περιδέραιο.

Η στέψη της Ελισάβετ είχε και μια ακόμη ιστορική ιδιαιτερότητα: ήταν η πρώτη στέψη Βρετανού μονάρχη που κινηματογραφήθηκε ολόκληρη έγχρωμη και μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Έτσι, εκατομμύρια θεατές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν λεπτομέρειες της τελετής, από τα βασιλικά ενδύματα μέχρι τα κοσμήματα που επέλεξαν οι γυναίκες της αυλής. Το περιδέραιο της δούκισσας ήταν ένα από τα κοσμήματα που ξεχώρισαν στις εικόνες εκείνης της ημέρας.

Η Μαίρη Κάβεντις παρέμεινε στη θέση της Mistress of the Robes μέχρι το 1967. Η Ελισάβετ Β΄ τής απένειμε το 1955 τον τίτλο της Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order, μια διάκριση που απονέμεται με προσωπική απόφαση του μονάρχη.

Από τιάρα γίνεται κολιέ και πέντε διαφορετικές καρφίτσες

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του κοσμήματος είναι η δυνατότητα μετατροπής του. Δεν πρόκειται για μια τιάρα που έχει μόνο μία χρήση, αλλά για μια κατασκευή που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές περιστάσεις.

Το βασικό σχέδιο μπορεί να φορεθεί ως τιάρα ή ως κολιέ, ενώ τα πέντε αποσπώμενα τμήματά του λειτουργούν ως ξεχωριστές καρφίτσες. Καθένα έχει στο κέντρο του ένα οβάλ μαύρο οπάλιο, πλαισιωμένο από διαμάντια. Υπάρχει επίσης ειδική βάση που επιτρέπει στα τρία κεντρικά τμήματα να φορεθούν μαζί ως κόσμημα στο μπροστινό μέρος του φορέματος.

Η ευελιξία αυτή εξηγεί γιατί η Μαίρη Κάβεντις μπορούσε να αξιοποιεί το ίδιο κόσμημα με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με την εμφάνιση και την περίσταση. Από τη δεκαετία του 1930 και μετά το φορούσε σε περισσότερες από μία μορφές, ενώ η θέση της στη βασιλική αυλή τής έδινε πολλές ευκαιρίες να το επιλέγει για επίσημες εκδηλώσεις.

Η δημιουργία διατηρεί και σήμερα την αρχική της θήκη, η οποία φέρει τη σφραγίδα Cartier. Το κόσμημα έχει επίσης παρουσιαστεί στην έκθεση του οίκου Cartier στο Victoria and Albert Museum του Λονδίνου, το 2025.

Η απρόσμενη επιστροφή στο κόκκινο χαλί το 2026

Πριν φτάσει στη δημοπρασία της Γενεύης, το ιστορικό κόσμημα έκανε ακόμη μία δημόσια εμφάνιση. Στις 5 Φεβρουαρίου 2026, η σκηνοθέτις Έμεραλντ Φένελ φόρεσε το περιδέραιο στην πρεμιέρα της κινηματογραφικής μεταφοράς των «Ανεμοδαρμένων Υψών» στο Λονδίνο.

Η επιλογή του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η εμφάνιση της Φένελ κινήθηκε στο ύφος της γοτθικής και ιστορικής ατμόσφαιρας της ταινίας. Τα κοσμήματα με παρελθόν είχαν σημαντική θέση στις εμφανίσεις της περιοδείας για την προώθησή της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ιστορικό διαμάντι Taj Mahal, που φόρεσε η Μάργκοτ Ρόμπι στην πρεμιέρα του Λος Άντζελες.

Για την Έμεραλντ Φένελ, η οποία αξιοποιεί συχνά τα κοσμήματα ως μέρος της οπτικής αφήγησης στις ταινίες της, η επιλογή ενός δημιουργήματος με τόσο ισχυρή ιστορία ήταν μια ιδιαίτερα ταιριαστή κίνηση. Το κόσμημα πέρασε έτσι από τη βασιλική τελετή του 1953 σε μια σύγχρονη κινηματογραφική πρεμιέρα, πριν επιστρέψει στην αγορά ιστορικών κοσμημάτων.

Πόσο κοστίζει και πότε δημοπρατείται

Η τιάρα Cartier με τα μαύρα οπάλια περιλαμβάνεται στη δημοπρασία Royal & Noble Jewels της Sotheby’s, η οποία πραγματοποιείται στη Γενεύη. Είναι το αντικείμενο με αριθμό 1082 στον κατάλογο της πώλησης και η εκτίμησή του κυμαίνεται από 780.000 έως 1.100.000 ελβετικά φράγκα.

Η ζωντανή δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τις 11 Νοεμβρίου 2026, στις 17:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Η εκτιμώμενη τιμή δεν αποτελεί εγγύηση για το τελικό ποσό που θα καταβάλει ο αγοραστής, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον των συλλεκτών και τις προσφορές που θα κατατεθούν.

Πέρα από την αξία των διαμαντιών και των οπαλίων, το συγκεκριμένο κόσμημα έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα: διαθέτει τεκμηριωμένη διαδρομή μέσα στον χρόνο. Συνδέεται με τη Μαίρη Κάβεντις, τη βρετανική βασιλική αυλή, τη στέψη της Ελισάβετ Β΄ και μια πρόσφατη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί. Είναι μια ιστορία που δεν βρίσκεται μόνο στους πολύτιμους λίθους του, αλλά και στις διαφορετικές εποχές που έχει ήδη διασχίσει.