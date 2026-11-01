Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, Μουνίρ Νασράουι θέλησε να «κλέψει» λίγο από την δόξα του άσου της Μπαρτσελόνα, κρίνοντας πως ήρθε η ώρα να δώσει διευκρινήσεις για το επώνυμο του 19χρονου αστέρα.

Με βίντεο που ανάρτησε στα social media, διευκρίνισε πως το Λαμίν Γιαμάλ είναι το όνομά του και ότι το επώνυμό του είναι Νασράουι Εμπάνα.

«Ακούστε, θα σας πω κάτι και θέλω όλος ο κόσμος να το μάθει αυτό. Το όνομά του είναι Λαμίν Γιαμάλ. Αλλά το Γιαμάλ δεν είναι το επώνυμό του, κυρίες και κύριοι. Το επώνυμό του είναι Νασράουι Εμπάνα.

Θέλω όλοι να το καταλάβουν αυτό, οπότε μην τα μπερδεύετε. Το Λαμίν Γιαμάλ είναι το μικρό του όνομα. Έτσι είναι τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας του ποδοσφαιριστή.