Την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 17% για επιχειρηματικά κέρδη έως 220.000 ευρώ πρότεινε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, κατά την παρέμβασή της σε συνεδρίαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματός της για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η Ρένα Δούρου άσκησε κριτική στο ισχύον φορολογικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι επιβαρύνει δυσανάλογα τους μικρούς επαγγελματίες και περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξής τους.

«Η φοροδιαφυγή πρέπει να αντιμετωπίζεται, αλλά με πραγματικούς ελέγχους και όχι με την εκ των προτέρων ενοχοποίηση μιας ολόκληρης επαγγελματικής κατηγορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι φορολογικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με στόχο, όπως υποστήριξε, την ελάφρυνση των φορολογικών υποχρεώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Η μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 17% για κέρδη έως 220.000 ευρώ.

Η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%.

Η θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.

Όπως επισήμανε, οι συγκεκριμένες προτάσεις έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων με τα επιμελητήρια.

«Δεν μιλάμε για φορολογικά προνόμια, μιλάμε για κανόνες, ώστε κάποιος να μπορεί να είναι συνεπής χωρίς να στερείται τη δυνατότητα να αναπτυχθεί», υπογράμμισε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η τεκμαρτή φορολόγηση δημιουργεί μια κατάσταση στην οποία οι επαγγελματίες καλούνται να αποδείξουν ότι δεν φοροδιαφεύγουν, ακόμη και όταν τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι χαμηλότερα από εκείνα που υπολογίζει το κράτος.

«Το τελευταίο που χρειάζεται η μικρομεσαία επιχείρηση είναι ένα φορολογικό σύστημα που φορτώνει καινούργια βάρη», σημείωσε.

Παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια και την πρώτη κατοικία

Η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους και της περιορισμένης πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για κατάργηση του ισχύοντος πτωχευτικού νόμου, επαναφορά του νόμου Κατσέλη και ενίσχυση της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Επιπλέον, πρότεινε να δοθεί στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η δυνατότητα αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων στη δευτερογενή αγορά

Σύμφωνα με την ίδια, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υπερχρέωσης και χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ενεργειακό κόστος, το οποίο χαρακτήρισε σημαντικό εμπόδιο για τη βιωσιμότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

«Δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα της ενέργειας, της ακρίβειας και της χρηματοδότησης», ανέφερε.

Ως απάντηση, πρότεινε τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στο κατώτερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Επίθεση στην κυβέρνηση για το σχέδιο Πισσαρίδη

Η Ρένα Δούρου συνέδεσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τις ευρύτερες οικονομικές επιλογές της κυβέρνησης.

Όπως υποστήριξε, η κυβερνητική πολιτική των τελευταίων επτά ετών ακολουθεί κατευθύνσεις που ευνοούν τη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε λιγότερα και μεγαλύτερα οικονομικά σχήματα.

«Εδώ και επτά χρόνια έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει πράξη τις προτάσεις ενός κειμένου που μεταφέρει τη συγκέντρωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στα χέρια λίγων. Είναι το σχέδιο Πισσαρίδη που ήταν επιλογή της κυβέρνησης», δήλωσε.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι τον Ιούλιο του 2020 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφέρει πως αρκετές από τις προτάσεις της έκθεσης Πισσαρίδη εντάσσονταν ήδη στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η ίδια υποστήριξε ότι η αποδυνάμωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αποτελεί πολιτική επιλογή με ρίζες σε προηγούμενες δεκαετίες, κάνοντας αναφορά και στην περίοδο διακυβέρνησης του Κώστα Σημίτη.

«Δεν μπορεί να ευημερεί η οικονομία όταν υποφέρουν όσοι παράγουν και καταναλώνουν»

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αμφισβήτησε το κατά πόσο οι θετικοί οικονομικοί δείκτες αντανακλώνται στην καθημερινότητα των μικρών επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

«Ακούμε για επιδόσεις, για δείκτες, για τις επιδόσεις της Ελληνικής Αστυνομίας σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις διαφθοράς, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα: ανάπτυξη για ποιους και με ποιους όρους;», διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια τόνισε ότι οι αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης δεν αρκούν από μόνες τους για να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές οικονομικές δυσκολίες των επαγγελματιών.

«Ο μικρός επιχειρηματίας δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του με την αναβάθμιση της οικονομίας από τους διεθνείς οίκους. Δεν μπορεί να ευημερεί η οικονομία όταν υποφέρουν και εκείνοι που παράγουν και εκείνοι που καταναλώνουν», κατέληξε.