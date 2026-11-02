Συμβόλαιο Συνεργασίας με τη LuLu Group International υπέγραψε η TOTTIS-BINGO, πραγματοποιώντας ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των προϊόντων της. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της TOTTIS-BINGO, κ. Κωνσταντίνος Τόττης, και ο κ. Yusuff Ali M.A., Πρόεδρος της LuLu Group International, στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Επιχειρηματικού Φόρουμ Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2026, στο Conrad Athens The Ilisian.

Η συνεργασία αφορά το σύνολο του χαρτοφυλακίου της εταιρείας Tottis, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αναγνωρισμένων μαρκών Serenata, Amaretti και Koukouroukou και θέτει το πλαίσιο για τη διερεύνηση νέων δυνατοτήτων εμπορικής ανάπτυξης μέσω του δικτύου λιανεμπορίου της LuLu. Στόχος είναι η διεύρυνση της παρουσίας των προϊόντων της TOTTIS-BINGO στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Επιχειρηματικού Φόρουμ Ελλάδας–Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το οποίο συγκέντρωσε υψηλόβαθμους θεσμικούς εκπροσώπους, επενδυτές και επιχειρηματικούς φορείς από τις δύο χώρες. Στο Forum κεντρική ομιλία απηύθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του Διαδόχου του Θρόνου του Άμπου Ντάμπι.

Για την TOTTIS-BINGO, η συμφωνία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της για την ανάπτυξη των εξαγωγών και τη δημιουργία συνεργασιών με διεθνή δίκτυα λιανικής. Με την παραγωγή της στην Ελλάδα και ένα χαρτοφυλάκιο διαχρονικών brands, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει την πρόσβαση των προϊόντων της σε νέες αγορές και να διευρύνει το διεθνές καταναλωτικό της κοινό.