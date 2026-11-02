Ήπιες τάσεις ανάκαμψης κατέγραψε τη Δευτέρα το παγκόσμιο κύμα πωλήσεων στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, με τους τεχνολογικούς δείκτες στις ΗΠΑ να κινούνται ανοδικά έπειτα από τις ισχυρές πιέσεις της προηγούμενης εβδομάδας. Τα προθεσμιακά συμβόλαια του τεχνολογικού δείκτη Nasdaq 100 και του ευρύτερου S&P 500 ενισχύθηκαν κατά 0,8% και 0,4% αντίστοιχα πριν από το άνοιγμα της Wall Street.



Η άνοδος αυτή ήρθε ως αντίδραση στη βουτιά 3,5% που σημείωσε ο Nasdaq 100 την Παρασκευή, κλείνοντας τον χειρότερο μήνα του εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Παράλληλα, ο δείκτης Philadelphia Semiconductor, που παρακολουθεί τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες ημιαγωγών, υποχώρησε κατά 7,2%.

Επιστροφή στα ριψοκίνδυνα στοιχεία ενεργητικού

Ο Ajay Rajadhyaksha, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας της Barclays, σημείωσε σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους πελάτες τη Δευτέρα: «Πιστεύουμε ότι είναι ώρα να επιστρέψουμε προσεκτικά [στα ριψοκίνδυνα στοιχεία ενεργητικού]».



«Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν οι τελευταίες εβδομάδες αποτελούν τα πρώτα σημάδια μιας επικείμενης κατάρρευσης της τεχνητής νοημοσύνης», έγραψε, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι «η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ συνεχίζει προς το παρόν να υπερβαίνει την προσφορά» και ότι «γενικά, η εταιρική κερδοφορία παραμένει υγιής».

Η Options διευρύνει την κάλυψη δεδομένων της ενσωματώνοντας τις ροές δικαιωμάτων προαίρεσης του Nasdaq

Από την πλευρά της, η Ecaterina Bigos, ανώτερη στρατηγική αναλύτρια αγοράς στην BNP Paribas Asset Management, δήλωσε: «Το κύμα πωλήσεων που είδαμε την Παρασκευή είναι αποσυνδεδεμένο από την θεμελιώδη εικόνα της αγοράς».

Μεικτές τάσεις στην Ασία και την Ευρώπη

Στην Ασία, οι μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών που τροφοδοτούν τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης κατέγραψαν μεικτές τάσεις. Οι SK Hynix και Samsung Electronics, οι δύο μεγαλύτεροι κατασκευαστές καρτών μνήμης, ενισχύθηκαν κατά 3,8% και 1,8% αντίστοιχα, οδηγώντας τον βασικό δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας σε άνοδο 2,2%.



Αντίθετα, η μετοχή της TSMC, της μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής ημιαγωγτών στον κόσμο, υποχώρησε κατά 1,7%. Η ιαπωνική κατασκευάστρια Kioxia σημείωσε ελεύθερη πτώση 15,8%, καθώς οι προβλέψεις για τα κέρδη της δεν πέτυχαν τις προσδοκίες.

Η Faraday Future ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς του τομέα ρομποτικής της από το οικοσύστημα FF EAI Robotics (FFR) και τη δημιουργία μιας εισηγμένης στο Nasdaq πλατφόρμας ανθρωποειδών και βιονικών ρομπότ

Στην Κίνα, ο δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,8% και ο τεχνολογικός Star 50 σημείωσε άλμα 3%, μετά από πληροφορίες ότι η κεντρική τράπεζα και η ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγοράς είχαν συνομιλίες με τράπεζες για τη στήριξη των αγορών. Οι χρηματιστηριακές αγορές της χώρας βρίσκονται σε παρατεταμένη πτώση από τον Ιούλιο.



Την ίδια ώρα, ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 υποχώρησε κατά 0,3% στις πρώτες συναλλαγές, ενώ ο κολοσσός των ημιαγωγών ASML σημείωσε μικρή άνοδο 0,5%.

Απαιτητικοί οι επενδυτές για τις αποδόσεις

Ο Rushabh Amin, στρατηγικός αναλυτής της Allspring Investments, ανέφερε: «Το επενδυτικό συναίσθημα παραμένει εύθραυστο και αναμένουμε συνεχιζόμενη μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων».



«Η αγορά μετατοπίζεται από την επιβράβευση των δαπανών στην απαίτηση για αποδόσεις», τόνισε ο Amin. «Όλο και περισσότερο, οι επενδυτές θέλουν να δουν τις δαπάνες να μεταφράζονται σε έσοδα, περιθώρια κέρδους και τελικά σε κερδοφορία . . . το πήχης για περαιτέρω κέρδη έχει αμφισβητήσιμα ανέβει».

Ψηφοφόρος την ώρα που ψηφίζει στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Η Bigos της BNP πρόσθεσε ότι οι επενδυτές εμφανίζονται προσεκτικοί ενόψει των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας ότι η χαμηλή ρευστότητα στην αγορά διευρύνει τις διακυμάνσεις των τιμών.

Πτώση στις τιμές της ενέργειας

Παράλληλα, οι τιμές της ενέργειας υποχώρησαν, προσφέροντας στήριξη. Το πετρέλαιο τύπου Brent υποχώρησε κατά 3,3% στα 109,72 δολάρια το βαρέλι. «Τις τελευταίες εννέα ημέρες είδαμε το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να μεταβαίνουν στην Τεχεράνη για συνομιλίες», δήλωσε ο Anthony Yuen, επικεφαλής ενεργειακής στρατηγικής της Citigroup.



«Οι διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με την κατοχύρωση κερδών, πιέζουν τις τιμές προς τα κάτω».



Ωστόσο, η Goldman Sachs αύξησε τον στόχο της για την τιμή του Brent στο τέλος του έτους από τα 90 στα 105 δολάρια το βαρέλι, επικαλούμενη τους κινδύνους για ανάφλεξη του πολέμου στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους Financial Times.