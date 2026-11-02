Ο ΟΛΘ στη συζήτηση για το μέλλον του εμπορίου της Σερβίας

Την ΟΛΘ Α.Ε. εκπροσώπησε ο Εμπορικός Διευθυντής, κ. Νικόλαος Φωκάς, ο οποίος συμμετείχε στο πάνελ “Serbia’s Foreign Trade Map Is Changing: Are Transport Corridors Changing Too?”. Η διοργάνωση συγκέντρωσε σχεδόν 300 επαγγελματίες από 20 ευρωπαϊκές χώρες, εκπροσωπώντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων των logistics, των μεταφορών και της ευρύτερης οικονομίας..

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε μια σημαντική συγκυρία για τις μεταφορές στη Σερβία: στο συνέδριο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η κατεύθυνση της υπό εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Μεταφορών της χώρας έως το 2034, με έμφαση στις συνδυασμένες μεταφορές και στην ενίσχυση των σιδηροδρομικών συνδέσεων με τους λιμένες της περιοχής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Φωκάς ανέδειξε τη Θεσσαλονίκη ως βασική, αξιόπιστη και ανταγωνιστική επιλογή για το σερβικό εμπόριο και τις βαλκανικές αγορές, τόσο στα εμπορευματοκιβώτια όσο και στο συμβατικό φορτίο. Υπογράμμισε την ετοιμότητα του λιμένα να προσφέρει ευελιξία και εναλλακτικές λύσεις σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Η σχέση με την περιοχή έχει ιστορικό βάθος: από το 1929 έως το 1975 λειτουργούσε στο λιμάνι η Γιουγκοσλαβική Ελεύθερη Ζώνη. Σήμερα, η Ελεύθερη Ζώνη του Λιμένα Θεσσαλονίκης, έκτασης άνω του 1.000.000 τ.μ., προσφέρει δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από επιχειρήσεις της Σερβίας και της ευρύτερης περιοχής.

Κεντρικό σημείο της παρέμβασης ήταν ότι η ανταγωνιστικότητα ενός διαδρόμου κρίνεται σε ολόκληρη τη διαδρομή του φορτίου. Η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών και οδικών δικτύων, η απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών και η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων είναι απαραίτητες για ταχύτερες και αποτελεσματικότερες αλυσίδες εφοδιασμού, παράλληλα με την ανάπτυξη νέων εμπορευματικών διαδρόμων.

Η υπό κατασκευή επέκταση του Προβλήτα 6 θα επιτρέψει την εξυπηρέτηση πλοίων έως 24.000 TEU, δημιουργώντας προϋποθέσεις προσέλκυσης απευθείας θαλάσσιων υπηρεσιών από την Άπω Ανατολή και την Ινδία. Για τη σερβική και τη βαλκανική αγορά, αυτό σημαίνει προοπτική περισσότερων επιλογών πρόσβασης στα διεθνή παραγωγικά και εμπορικά κέντρα.

Τη συμμετοχή της ΟΛΘ Α.Ε. υποστήριξαν με την παρουσία τους οι εμπορικοί ακόλουθοι της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι.