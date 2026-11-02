Την υποστήριξη των φιλάθλων του θα έχει ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με τη Ρεν στην Γαλλία. Αρχικά οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 2.000 εισιτήρια που θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός ωστόσο τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν μετά τις αλλαγές που προέκυψαν στο πρόγραμμα του αγώνα.

Έτσι, οι Πειραιώτες εξασφάλισαν συνολικά 900 εισιτήρια για το παιχνίδι. Τα 700 προορίζονται για την εξέδρα των φιλοξενούμενων οπαδών, ενώ τα υπόλοιπα 200 αφορούν θέσεις στην κατηγορία first class. Μάλιστα η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν στη Γαλλία, για την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής του Europa League.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:

«Κατόπιν οδηγιών από την Γαλλική αστυνομία, ενόψει του αγώνα με την Stade Rennais, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής:

Όσοι φίλαθλοί μας έχουν αγοράσει εισιτήριο των 22 ευρώ και έχουν παραλάβει voucher, θα πρέπει να το ανταλλάξουν με εισιτήριο του αγώνα στο παρακάτω σημείο στις 4/11 από τις 13:00 έως τις 15:30, (τοπική ώρα):

Βar La Piste on Mail François Mitterand.

Από τις 15:00 (τοπική ώρα) οι φίλαθλοί μας θα μπορούν να ξεκινήσουν από το σημείο συνάντησης και με συνοδεία της Γαλλικής Αστυνομίας να οδηγηθούν πεζή προς το γήπεδο (περίπου 25 λεπτά απόσταση).

Όσοι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια των 75 ευρώ, θα μπορούν να πάνε απευθείας στο γήπεδο, αλλά δεν θα πρέπει να φέρουν διακριτικά την ομάδας μας για την ασφάλειά τους.

Απαγορεύονται τα βεγγαλικά και η χρήση τους θα οδηγήσει σε σύλληψη.

Οι πληρωμές στο γήπεδο γίνονται μόνο με τη χρήση κάρτας.

Οι τσάντες που επιτρέπονται είναι μεγέθους Α4».