Περιορισμό των ζημιών προ φόρων κατά 54% και βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους στο 43% κατέγραψε το 2025 η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ), παρά την υποχώρηση των πωλήσεών της στα 25,7 εκατ. ευρώ, από 28,7 εκατ. ευρώ το 2024. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 2,43 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να εστιάζει σε προϊόντα και κανάλια πώλησης υψηλότερης αποδοτικότητας και να διευρύνει την εμπορική της παρουσία στην εστίαση και στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στο ότι η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης συνέχισε και το 2025 να δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της αξίας των πωλήσεών της, εστιάζοντας στους πιο κερδοφόρους τομείς της αγοράς εστίασης και σε προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και περιορίζοντας τη δραστηριότητά της σε λιγότερο αποδοτικά τμήματα της αγοράς.

Παρά τη μείωση των πωλήσεων, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει τα περιθώρια κέρδους τόσο σε επίπεδο μεικτού κέρδους όσο και EBITDA. Ειδικότερα, το μεικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε στο 43%, από 42% το 2024. Η ΕΖΑ παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση του εμπορικού της μείγματος, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας από τις πωλήσεις της.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στον περιορισμό των ζημιών μετά φόρων στα 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,7 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 11,1 εκατ. ευρώ, από 10 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενισχύοντας την κεφαλαιακή της βάση.

Ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας και του χαρτοφυλακίου

Σημαντική ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της ΕΖΑ δίνει η ενίσχυση της εμπορικής της παρουσίας, τόσο στην αγορά της εστίασης (HoReCa) όσο και στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει τα δικά της εμπορικά σήματα και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της.

Η σημαντική συμβολή της ΠΕΙΡΑΪΚΗ και της CRETAN KINGS στα αποτελέσματα, ιδίως στο κανάλι HoReCa, σε συνδυασμό με την ισχυρή ανάπτυξη των EZA ALCOHOL FREE και PILS HELLAS 0.0, δημιουργούν σημαντικές προοπτικές για την εταιρεία.

Παράλληλα, η συνεργασία με τη Mahou San Miguel και η παρουσία των αποσταγμάτων ΠΙΛΑΒΑΣ ενισχύουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της, διευρύνοντας τις επιλογές που προσφέρει στην αγορά και ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστική της θέση.

Σταθερό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της ΕΖΑ αποτελεί η παραγωγική της μονάδα στην Αταλάντη, όπου η σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζεται με την πολυετή τεχνογνωσία των ανθρώπων της για την παραγωγή μπύρας υψηλής ποιότητας. Με έμφαση στην καινοτομία και στη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων της, η εταιρεία ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της ελληνικής ζυθοποιίας και στη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, Νικήτας Ασπιώτης, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν την πρόοδο που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια και τη σταθερή μας προσήλωση στη δημιουργία μιας πιο ισχυρής, ανταγωνιστικής και αποδοτικής ΕΖΑ. Σε μια αγορά με σημαντικές προκλήσεις, συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας με συνέπεια, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα, στην ενίσχυση της εμπορικής μας παρουσίας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Η ποιότητα της μπύρας που παράγουμε βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας και τις σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις μας στην Αταλάντη, δημιουργούμε ελληνικές μπύρες με ξεχωριστή ταυτότητα, που μπορούν να σταθούν επάξια δίπλα στις κορυφαίες διεθνείς ετικέτες. Παράλληλα, εξελίσσουμε το χαρτοφυλάκιό μας, επενδύουμε σε κατηγορίες με σημαντικές προοπτικές, όπως η μπύρα χωρίς αλκοόλ, και διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με καταξιωμένες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες.

Φιλοδοξία μας είναι η ΕΖΑ να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά μπύρας, τόσο για την ποιότητα των προϊόντων της όσο και για την αξιοπιστία της ως συνεργάτη της εστίασης και του οργανωμένου λιανεμπορίου. Πιστεύουμε στις δυνατότητες της ελληνικής ζυθοποιίας και συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια, με στόχο μια ΕΖΑ που αναπτύσσεται και δημιουργεί ουσιαστική αξία για την αγορά και την ελληνική οικονομία».